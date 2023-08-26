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【北上優惠】深圳商場港人優惠　500元禮包／100元深圳通卡／免費泊車3小時

精明消費 09:30 2023/08/26

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港人北上旅行消費熱潮持續，深圳多間商場不斷推出優惠吸引港人，羅湖區KKMALL京基百納空間、金光華廣場均新設港客專享計劃，送價值500元禮包、消費滿額送百元深圳通乘車卡，趁在8月結束前盡情Shopping吧！

（本文提及貨幣單位皆爲人民幣）

KKMALL京基百納空間

【領券、用券時間】：2023年8月12日-8月27日（商場營業時間内）

【優惠内容】：港籍旅客憑香港身份證或港澳居民來往內地通行證，當日任意消費並新註冊會員，可領取價值超500元港客專屬禮包，含美食、購物、飲品、觀影、美髮或美容等尊貴權益。

活動期間每人限領取1次，同一顧客單筆消費限用１次、不可跨店舖或拆單使用，每品牌有且只能核銷1次。

【領取方式】：港籍旅客憑任意消費小票，至L3會員中心領取港客專屬禮券，持紙質券至指定門店核銷使用。

具體優惠如下：

1. 50元美食津貼 

單筆消費滿200元可抵50元現金優惠使用，憑券至姜虎東白丁烤肉或海門魚仔

2. 100元消費津貼 

憑券至指定品牌單筆消費滿999元可抵100元現金優惠使用

參與品牌名單：

點擊圖片放大

3. 五折觀影券

憑券至L4博納UA影院，可享半價購電影票權益（*VIP廳不參與）

4. 美髮/面部護理體驗券 

憑券至IN STYLE享受洗頭或理髮，或可至皇家仙香美容院體驗面部護理

5. 飲品買一送一

憑券至指定餐飲品牌（南京大排檔、海門魚仔、敏華冰廳、松鶴樓蘇式湯麵、撈王、歌志軒名古屋拉麵、鑫泰、周師兄火鍋），可享店內指定飲品買一送一優惠權益。

KKMALL京基百納空間

地址：深圳羅湖區蔡屋圍深南東路5016號

客服電話：(+86)0755-22233888

營業時間：周日-周四: 10:00-22:00；周五-周六: 10:00-22:30 

金光華廣場

1. 首次注冊會員贈優惠券

即日起至8月31日，香港手機號首次註冊成為金光華廣場小程序會員，贈見面禮包一份，包含：麵包新語20元代金券1張、原石牛扒8折券1張、迪奧50元彩妝券1張。

註冊完成後相關權益將於24小時內發放完畢, 禮包數量有限，先到先得，贈完即止。可登錄「金光華廣場小程序-我的券包」查看並使用，有效期至2023.08.31。

點擊圖片放大

2. 消費滿千元送百元深圳通卡

即日起至8月31日，在商場生活服務類或餐飲任意品牌+零售類任意品牌（百佳永輝超市除外），當日累計消費實付滿1000元，贈1張100元深圳通乘車卡。每人僅限參與一次，禮品數量有限,送完即止。

【領贈地點】：一樓服務枱/六樓貴賓室

【領取規則】：需憑顧客本人港澳居民來往內地通行證和當日消費小票領取。

活動品牌：按此查看

3. 香港車牌免費停車3小時

即日起至8月31日，香港車牌（含粵Z車牌）車輛離場時可減免3小時停車費。每車每天僅限參與一次。

金光華廣場

地址：深圳市羅湖區人民南路2028號

客服電話：(+86)0755-82611668

營業時間：周日-周四10:00-22:00；周五-周六10:00-22:30

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欄名 : 消費錦囊

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