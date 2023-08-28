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【今日優惠精選】KFC家鄉豬扒包買1送1｜荃新天地義賣書籍 每本10元起

精明消費 07:30 2023/08/28

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. KFC：兩星期快閃 家鄉豬扒包買1送1

KFC APP一連兩星期推出「肯！快閃」限時優惠，由早餐、午餐、下午茶到3人分享餐都有優惠，優惠券在限期內還可以無限使用。

第1週優惠：8月24日至8月30日
-家鄉雞扒包 - 買1送1 (上午11時前)
-超值三人餐 - 只要109元 (上午11時後) (包括6件自選雞、1客格格脆薯塊、2客辣汁蘑菇香飯、1客家鄉雞皇飯、3個經典葡撻、3杯免費升級大汽水)

第2週優惠：8月31日至9月6日
-巴辣雞腿包配汽水 - 只要20元 (上午11時後)
-香蜜鬆餅茶餐 - 買一送一 (下午2時30分至5時30分) (每份茶餐包括1件香蜜鬆餅、2件巴辣香雞翼、1杯中汽水)

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+2

2. 宣明會 x AEON：舊書回收義賣大行動 義賣書籍 每本10元起

由香港世界宣明會和AEON合辦的「舊書回收義賣大行動」將於即日起至9月3日，在荃新天地2期舉行，義賣書籍每本訂價由10元起，書籍類型包括漫畫、兒童中英文圖書、小説、各類工具書及休閒書。

時間：上午11時至晚上8時30分
地點：荃灣荃新天地2期中庭

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3. 惠康：買4支指定高露潔牙膏 送總值209.9元豐富禮品

即日起至8月31日，買4支高露潔抗敏專家及光感白牙膏單支裝，即送總值209.9元豐富禮品，包括Tempo卷紙、唯潔抽取式面紙、滴露250ml泡沫洗手液等等，相比以往牙膏優惠，本次還有票尾30元優惠券，供下次購買指定產品滿100元使用。

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撰文：hket小編

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