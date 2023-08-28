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【理財加油站】普通人在星巴克買咖啡、有錢人買的是看書時間

個人增值 08:30 2023/08/28

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同樣是完成學業後進入社會工作，為何有的人可以突圍而出成為有錢人，而有的人只可以做普通的打工仔？許多人都明白是思維方式的差別，那麽到底有錢人有哪些值得學習的致富思維方式？

《打造有錢腦：年收入激增30倍的秘密》一書中就從用錢的幾個方面出發，分別舉例説明有錢人的思維模式與普通人的區別。本書的作者是午堂登紀雄，他畢業於中央大學經濟學系，也是日本知名的投資理財專家和經營顧問，因工作的關係，他經常有機會接觸各行各業高收入的成功人士，通過對他們的觀察，他發現，這些有錢人與普通在用錢和賺錢方面存在不少區別，以下將列出其中6大差別。

1. 普通人在星巴克買拿鐵 VS 有錢人在星巴克買看書空間

相信不少打工仔都在返工前買咖啡的習慣，就是這個微小的動作，有錢人也能從中製造出差距。普通人買完咖啡可能就馬上回到辦公室開始工作，有錢人也會買咖啡，但會利用買咖啡這件事，創造更多價值，他們會先在店內處理一些公事或是看書後才進辦公室，買咖啡，等於買了屬於自己的時間與空間，讓花出去的錢變得更有價值。學會從所有日常支出的花費中獲得投資，隨著時間的推移，也能從中得到回報。

2. 普通人選擇拉麵店 VS 有錢人選擇咖喱餐廳

假設現在要開一家餐廳，有拉麵店和咖喱餐廳兩個選擇，你會選擇哪一種？如果是有錢人，答案應該是咖喱餐廳。原因很簡單，作為商家，在一定的工作時間内，要想辦法獲得更高的收入。如果店鋪容納的客人數量固定，那麽增加收入的關鍵就是「換枱率」，客人更換地愈快，每日的收入自然會增加。而餐廳出售的食物也是影響「換台率」的關鍵因素，回到兩個選擇，拉麵通常需要現場烹煮，而咖喱可以提前準備，相對而言，咖喱會更快出餐，也在一定程度上提高「換枱率」，從而增加收入。因此，在做一些決定時，學會思考事件之間的關聯，從而找到增加收入的關鍵。

3.普通人計較工作的「時數」VS 有錢人在乎完成的「件數」

普通人非常計較工作的「時數」，「朝九晚六」是不少打工仔選擇一份工作的條件，額外要求的加班更是令人怨恨的工作模式。然而，對於有錢人而言，相比工作時數，他們更注重工作完成的「件數」，很多有錢人雖然很有錢，但完全沒有停下工作，仍然保持一天的工作時間，他們通常會將工作視為一種歷練，完成的任務愈多，自己學到的知識也在增加。這也是良好心態的體現，當工作做得更好，懂得的知識更多，自然財富也會隨之不斷累積。

4.普通人跟別人學一樣的東西 VS 有錢人學別人不會的東西

回想自己過去的人生，肯定都有過這樣的想法，別人在學這種技能，為了不落後於他們，自己也要去學習這種技能，但從來沒有想過學習這種技能的目的和需求，只是一種盲目從眾的行為。而有錢人在這方面就有不同的做法，他們學習一項新技能的出發點必須是自己的需求，而不是因為跟從別人的腳步，另外，有錢人們總是善於找到突圍而出的方式，就是學習別人不會的東西，從而製作屬於自己的「賣點」。

5.普通人老是說「做不到」VS 有錢人會說「沒問題」

一個人的潛意識對一件事情的成功與否有非常大的影響，面對一些具備挑戰性的事情時，很多人第一時間可能是逃避，認為自己沒有能力做到，因此總是會將「做不到」掛齒。然而，對於一些聰明的有錢人而言，他們第一反應可能是這件事情非常有挑戰，我想嘗試，可能我可以挑戰成功，在充足的自信和大膽的嘗試下，又可以獲得比其他人更多的經驗。這就是截然不同的心理暗示帶來不同的結果，要學會給予自己更多正面的反饋。

6.普通人認為勤勞是美德 VS 有錢人認為輕鬆賺錢最重要

雖然在賺錢的個人行為上，勤勞沒有錯，但只有賺錢效率更高的人，才能更容易致富。通常，普通人會將勤勞放在打工上，每天工作10多個小時，但換來的只有「窮忙」。然而，有錢人除了勞動收入之外，他們非常擅長尋找其他「偷懶」的被動收入方式，將勞動轉來的錢理性投資，用錢滾錢，逐步實現財務自由。

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