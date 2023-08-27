【退休保障】50歲以上中老年人　75%擔心退休金將在生前耗盡

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CNBC報道，美國全國退休研究所（Nationwide Retirement Institute）最新調查顯示，大多數美國人擔心社會保障金會在他們的一生中耗盡。
75%中老年人憂社保金在生前耗盡
這項調查在今年5月至6月訪問了1,806名18歲以上美國成年⼈，發現75%的50歲以上美國人擔心社會保障資金將在其一生中耗盡，而2014年這一比例為66% 。
CNBC指，隨著社保資金耗盡日期臨近，這些擔憂也隨之增加。美國社會保障理事會今年3月表示，老年及遺屬保險和殘疾保險（OASI和DI）信託基金的合併資金儲備預計將於2034年耗盡，屆時將支付80%的福利。
五分一中老年退休收入只有社保
全國退休研究所報告指，21%的50歲以上美國人表示，除了社會保障外，他們沒有其他退休收入來源，這一比例高於2014年的13%。2014年，48%美國人除了社會保障之外還有養老金，相比之下2023年僅為31%。
不過，與2014年相比，如今有更多50歲以上美國人與金融專業人士討論社會保障問題。2023年，53%的美國成年人表示，他們的金融專業顧問就如何以及何時申請社會保障提供了建議，比2014年的35%大幅上升。43%擁有金融顧問的成年人現在希望他們的顧問提供社會保障建議，比2014年（29%）上升了14個百分點。
Z世代和千禧一代對社保未來悲觀
調查還發現，美國45%的Z世代和39%的千禧一代認為他們不會領到一毫錢的社會保障福利。大多數Z世代 (76%) 和千禧一代 (76%) 預計他們在退休後需要繼續工作，因為社會保障金不夠。
然而，年輕一代更有可能向金融專業人士尋求幫助。43%的Z世代和39%的千禧一代計劃向金融專業人士諮詢社會保障福利。而只有22%的X世代和6%的嬰兒潮一代計劃這麽做。
各代美國人對社會保障缺乏了解
49%美國18歲以上成年人表示，他們知道如何最大限度地提高社會保障福利。然而，只有8%的人正確指出了決定個人可領取的最大社會保障福利的所有因素。
很少有人知道自己幾歲可以領取全額退休金。只有13%的美國成年人能據出生年份正確講出自己的完全退休年齡。美國人平均猜測完全退休年齡是60歲，Z世代和千禧一代分別猜測是54歲和55歲。正確答案應該是66歲或67歲，取決於各自的出生年份。
49%的美國成年人不知道或誤認為，如果他們提前申請社會保障，那麼一旦達到完全退休年齡，他們的福利金就會自動增加。
其他主要知識差距包括：
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欄名 : 退休理財