【退休保障】50歲以上中老年人　75%擔心退休金將在生前耗盡

CNBC報道，美國全國退休研究所（Nationwide Retirement Institute）最新調查顯示，大多數美國人擔心社會保障金會在他們的一生中耗盡。

75%中老年人憂社保金在生前耗盡

這項調查在今年5月至6月訪問了1,806名18歲以上美國成年⼈，發現75%的50歲以上美國人擔心社會保障資金將在其一生中耗盡，而2014年這一比例為66% 。

CNBC指，隨著社保資金耗盡日期臨近，這些擔憂也隨之增加。美國社會保障理事會今年3月表示，老年及遺屬保險和殘疾保險（OASI和DI）信託基金的合併資金儲備預計將於2034年耗盡，屆時將支付80%的福利。

五分一中老年退休收入只有社保

全國退休研究所報告指，21%的50歲以上美國人表示，除了社會保障外，他們沒有其他退休收入來源，這一比例高於2014年的13%。2014年，48%美國人除了社會保障之外還有養老金，相比之下2023年僅為31%。

不過，與2014年相比，如今有更多50歲以上美國人與金融專業人士討論社會保障問題。2023年，53%的美國成年人表示，他們的金融專業顧問就如何以及何時申請社會保障提供了建議，比2014年的35%大幅上升。43%擁有金融顧問的成年人現在希望他們的顧問提供社會保障建議，比2014年（29%）上升了14個百分點。

Z世代和千禧一代對社保未來悲觀

調查還發現，美國45%的Z世代和39%的千禧一代認為他們不會領到一毫錢的社會保障福利。大多數Z世代 (76%) 和千禧一代 (76%) 預計他們在退休後需要繼續工作，因為社會保障金不夠。

然而，年輕一代更有可能向金融專業人士尋求幫助。43%的Z世代和39%的千禧一代計劃向金融專業人士諮詢社會保障福利。而只有22%的X世代和6%的嬰兒潮一代計劃這麽做。

各代美國人對社會保障缺乏了解

49%美國18歲以上成年人表示，他們知道如何最大限度地提高社會保障福利。然而，只有8%的人正確指出了決定個人可領取的最大社會保障福利的所有因素。

很少有人知道自己幾歲可以領取全額退休金。只有13%的美國成年人能據出生年份正確講出自己的完全退休年齡。美國人平均猜測完全退休年齡是60歲，Z世代和千禧一代分別猜測是54歲和55歲。正確答案應該是66歲或67歲，取決於各自的出生年份。

49%的美國成年人不知道或誤認為，如果他們提前申請社會保障，那麼一旦達到完全退休年齡，他們的福利金就會自動增加。

其他主要知識差距包括：

51%的成年人不知道或不確定他們的收入中有多大比例會在退休後由社會保障取代。

42%目前未領取社會保障金的人不確定領取福利後每月的社會保障金將是多少。

70%的消費者不知道社會保障可以抵禦通貨膨脹。

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