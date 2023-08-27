【高息股】怎樣才算高息？當領展跌落神壇　還有哪些收息股值博？

高息股向來是散戶最愛，隨著港股近期弱勢，不少藍籌股股價回調，相信部分投資者也蠢蠢欲動，考慮趁低吸納買貨。第一上海首席策略師葉尚志對本網指出，在目前高息的環境下，要比美國10年期國債孳息率（現為4.233）才能定義為高息。目前不少中資電訊股、內銀股的股息率，均遠超約4厘標的。

要高過美國國債才算高息

其中一隻被市場視為收息股的領展（00823），股價自公布供股消息以來拾級而下，近6個月累計跌近40%。葉尚志分析指，領展的業務取態較為進取，近年也進行不少海外投資，認為公司處於投資期間，難以能夠維持高派息。

反觀內銀股，葉尚志認為其經營表現及派息政策相對穩定，而且股息率普遍有8厘至10厘之高，相信是不少「食息一族」的好選擇。

內銀股值博率高

儘管近年內銀股股價表現弱勢，葉尚志提醒投資者不要只看短線股價走勢，也應該留意各股份的市盈率（P/E Ratio），才能比較到股票是便宜還是貴。他認為，不少內銀股的市盈率僅於低單位數，形容值博率高。

除了中資電訊股、內銀股之外，葉尚志認為石油股也是不錯的選擇，當中最看好中海油（00883）。他解釋稱，石油股股價跟石油價格有密不可分的關係，一旦紐約期油失守每桶70美元關口，美國就會出手救市，為石油價格「封底」，因此對石油股的影響亦有限。

股份 市盈率 股息率 建設銀行（00939） 2.85 10.68% 工商銀行（01398） 3.15 9.92% 中國銀行（03988） 3.19 9.95% 中海油（00883） 3.78 20.36% 領展（00823） 5.47 6.97% 中石油（00857） 6.08 8.48% 中石化（00386） 7.08 9.19% 中國聯通（00762） 8.95 5.57% 中國移動（00941） 9.87 6.74% 註：數據截至8月24日收市

信誠證券聯席董事張智威亦對本網表示，散戶在揀選高息股的時候，要留意該股是否持續、穩定地派發高息，而不只是受到近期股價下跌所影響。他建議參考最少過去5年的表現，如果股息率因為派發特別息而抽高，投資者就要小心。

宜參考最少過去5年表現

張智威指出，在穩定地派高息以外，有穩定收入也是另一要點，當中以電訊股最能滿足這兩項條件。他解釋稱，無論是經濟向下行，或是在疫情、封關影響下，電訊股的收入仍然很穩定，而且手頭上現金也比較充裕，加上派息比率不會派凸，故認為是不錯的選擇。

撰文︰蔡穎霖

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