神秘富豪要沽貨　蘇富比今秋將拍賣50件珍藏　據傳達12億元

藝術界富豪收藏家的財力，到底有多厲害？以高調的作風和橫掃拍場的成就聞名，多次成功競得頂級藝術品，劉益謙夫婦的名字對拍賣界來說熟悉又神秘，熟悉是因為他經常出現在拍賣場上，但他的發跡史卻相當神秘。據報他們將賣出價值合共約1.5億美元(約12億港元)的藏品。

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蘇富比日前發表聲明證實這一消息，透露劉益謙夫婦的50件藏品將在今年10月的香港秋拍中展出。據悉，這些藏品包括眾多知名藝術家的作品，例如莫迪里亞尼（Amadeo Modigliani）、馬格利特（René Magritte）、大衛．霍克尼（David Hockney）、趙無極、藤田嗣治（Leonard Foujita）、白髮一雄（Kazuo Shiraga）、草間彌生（Yayoi Kusama）、張荔英（Georgette Chen）、Dana Schutz、Nicolas Party等名單，因為他們正式進駐亞洲市場已經滿50週年。然而，蘇富比目前還沒有透露更多關於哪些作品將上拍等細節。

創下多個拍賣紀錄 開設私人美術館

劉益謙與王薇的名字自從出現在2012年ARTnews公布的全球兩百大藏家名單上，就一直經常出現在大眾眼前。他們當年成為該榜中的中國藏家。他們的藏品收藏行動近年來變得相對低調，但過去劉益謙創下了多個拍賣紀錄。劉益謙和王薇夫婦更在上海建立了龍美術館（浦東分館），自2014年開幕，隨後在2016年在四川成都設立了成都館，形成了跨越兩個城市的三個美術館佈局，堪稱中國最大型的私人美術館之一。

2009年11月，他在北京保利秋拍中以1.69億元人民幣競得明代吳彬的《十八應真圖卷》，打破了他僅一個月前在中貿聖佳拍賣會上以1.34億元人民幣競得的清代徐揚的《平定西域獻俘禮圖》的紀錄。接著，在隔年的中國嘉德秋拍中，他以驚人的3億800萬人民幣高價標得了王羲之的《平安帖》摹本，這一系列的成就不斷推動中國藝術品進入億元時代的新階段。

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