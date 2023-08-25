6%港童患ADHD　善用兒童疾病保障　把握治療黃金期

上個月，我曾分享過近年市場上危疾保障計劃的保障範圍不斷擴大，有些計劃更專為末期癌症患者提供額外財政支援，以幫助患者減輕財務負擔，專心接受治療。然而，除了癌症、心臟病和中風等較常見的嚴重危疾外，近年來兒童疾病（如專注力不足／過度活躍症（ADHD）、自閉症等等）也呈上升趨勢^，情況值得關注。

6%港童患ADHD

ADHD是一種較為常見的兒童行為障礙，患有ADHD的兒童通常會表現出過度活躍、衝動和專注力不足等行為問題。據衞生署資料顯示，香港每100名兒童之中，約有6人患有ADHD*，而ADHD在學齡兒童中的發病率約為5-9%**。

治療需時長、費用高

ADHD不僅會影響患者的自信心，還會影響他們與朋友和家人的關係。患有ADHD 的兒童在長大後，部分人仍然會受到這個疾病的影響**。因此，一旦子女確診患有ADHD，家長便應儘快安排他們接受適當的治療。

目前藥物及適當的行為治療能使ADHD病童的情況有所改善。ADHD作為一種兒童行為障礙，患者在治療上需要面對診斷難、需時長的挑戰，公立醫院兒童精神科專科門診的輪候時間長#，而私家診所或醫院的臨床診斷及治療費用也往往動輒不菲。

及早為子女籌劃周全的危疾保障

過去保險市場較少提供有關ADHD的保障，這導致一些有經濟困難的家庭的子女可能錯過治療良機。目前，市場上已有危疾保障計劃涵蓋多達19種兒童疾病，包括ADHD、自閉症和妥瑞症等等。這方面的保障可幫助病童及早接受適切治療，並減輕家長的財務壓力。

為子女及早籌劃周全的危疾保障，能夠減輕家庭在醫療、教育、社康照顧等方面的財務負擔。如果子女不幸患病，一份周全的危疾保障可確保子女能夠專注於治療，而不必擔心龐大的醫療開支。此外，家長還可透過危疾保障的財政支援為患病子女提供最佳的治療方案，確保他們得到最好的照料。

資料來源：

^ 教育局統計數字：https://www.edb.gov.hk/attachment/datagovhk/Integrated_Education_TC.xlsx

* 衞生署兒童體能智力測驗服務網站：https://www.dhcas.gov.hk/tc/adhd.html

** 醫院管理局青山醫院精神健康學院網站：https://www3.ha.org.hk/cph/imh/mhi/article_02_01_01_chi.asp

# 立法會文件：https://www.legco.gov.hk/yr17-18/chinese/panels/hs/papers/edhsws20180423cb2-1243-2-c.pdf

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