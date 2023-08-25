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拆解「抖音腦」如何影響發育　不斷刺激、失專注力　下一代或再無巴菲特

個人增值 08:30 2023/08/25

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如今許多人沉迷TikTok、YouTube Shorts等短視頻，出現「抖音腦」（TikTok Brain）症狀：注意力渙散，只對提供即時滿足感的活動感興趣，很難長時間靜心閲讀和思考。而投資名人、企業家如巴菲特、比爾蓋茨的成功關鍵之一，都是保持大量閲讀的好習慣。不禁令人擔憂：未來世代或不再會有下一個巴菲特。

短視頻以短時刺激令人上癮

《華爾街日報》報道，美國西密歇根大學和中國貴州財經大學的學者本月發表最新研究，顯示YouTube和 TikTok等短視頻通過「短時間的刺激」吸引用戶，容易讓人產生上癮行爲。該研究對中國和美國的大學生進行了調查，發現他們過度觀看短視頻的原因是：為了娛樂、獲取新知識以及建立和維護自己的社會身份。

浙江大學2021年的一項研究也表明，觀看抖音短視頻的人，其大腦與成癮相關的區域高度活躍，有些人難以控制自己何時停止觀看。

19%青少年一直看YouTube

根據皮尤研究中心4月份發布的數據，YouTube是美國青少年最常使用的社交媒體應用程序，19%的青少年表示他們幾乎一直在觀看YouTube 。

當孩子們做需要長時間集中注意力的事情時，例如閱讀或解決數學問題，就要用到定向注意力。克利夫蘭兒童診所臨床主任Michael Manos告訴《華爾街日報》，孩子們通常很難放下手機，因為負責定向注意力功能的大腦前額葉皮質，要到25歲才能完全發育成熟。

大腦習慣快速變化 無法專注閲讀

Manos指出，TikTok的環境一直處於不斷變化中，刷短視頻不需要保持長時間的專注。如果孩子們的大腦習慣了這種持續的變化，就很難適應非數碼活動，因爲後者變化沒有那麽快。

加州大學爾灣分校信息學教授Gloria Mark表示：「當孩子們花大量時間觀看短視頻時，他們希望不斷受到內容快速變化的刺激」。她說，經常看快節奏的視頻會讓其他一切看起來很無聊，並且會令人無法專注於作業和閱讀等慢節奏的活動。

未來世代或再無下一個「巴菲特」？

而回顧全球金融、商界名人的成功秘訣，共同點之一都是長時間閲讀。

「股神」巴菲特從小熱愛閲讀，從傳記、歷史書、報紙到飛機上的安全須知，什麽都讀，至今仍保持每天5-6小時的閱讀時間。他指出：「每天要閱讀500頁，知識會像複利一樣積累。」巴菲特的辦公室沒有電腦，只有固定電話和一堆閲讀材料，他常常在工作時和家中書房仔細閲讀、分析上市公司的年報，並會抽時間專注思考，成功的投資策略即由此誕生。

微軟創辦人Bill Gates也是書迷，他曾在接受《紐約時報》訪問時說，一年至少讀50本書。他表示，閲讀是他的主要學習方式之一，讓他能在獲取新知的同時測試過往所學。他還在2010年建立了閲讀筆記網站Gates Notes，記錄讀書心得。

短視頻成瘾的人們愈來愈不愛讀書、思考，未免令人擔憂：未來世代還會產生像巴菲特一樣的偉大投資家嗎？

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