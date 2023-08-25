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【今日優惠精選】電腦通訊節買飛隨時獲500元獎賞｜BRUNO北角匯店 低至5折

精明消費 07:30 2023/08/25

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 香港電腦通訊節: 買飛隨時獲500元獎賞

即日起至8月28日，「香港電腦通訊節2023」將於灣仔展覽中心舉行，為刺激會場消費，每位購票入場人士均會獲發一張即揭即中幸運卡，面值分別為10元、20元、30元、50元、100元，至500元不等。

另外，為慶祝電腦節20周年，大會特別加推2000元現金兌換券，中獎幸運兒更可一人獨得４張500元現金消費券，憑券可在場內已參與計劃的攤位使用，現金券消費可累積使用且不設上限。

香港電腦通訊節2023再次與SoéPay合作，指定其為「大會指定電子支付服務供應商」。消費者使用SoéPay終端機以電子支付購物滿1,000元，即可憑收據到大會禮品換領處換取50元現金券。每天500個名額，共送出2,000張現金消費券，總值十萬元，這項計劃僅限SoéPay電子服務的參展商參加。

香港電腦通訊節2023
日期：2023 年 8 月 25 日至 28 日（星期五至星期一）
時間：10:00-21:30（28日僅開放至18:00）
地點：灣仔香港會議展覽中心一號展覽廳
門票：35元 （1米以下小童及 65 歲以上長者，或持合資格「傷殘人士登記證」人士免費入場） 
網址：www.hkccf-expo.com

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2. BRUNO：北角匯店 Removal Sale 低至5折

BRUNO 北角匯門市現正進行 Removal Sale。由即日起至8月 27日，全場陳列貨品低至5折優惠。

門市地址：北角匯 2 期地下 G30 號舖 (MTR A1 出口)

點擊圖片放大

3. MUJI：Back To School 優惠

即日起至9月10日，多項文具低至單位數，包括9元的便條咭、植林木筆記簿、擦膠等等。

點擊圖片放大

撰文：hket小編

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