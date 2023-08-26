投資組合不一定要多元化　「商品大王」羅傑斯的6條投資格言

每個人都不會一夜之間變成百萬富翁，成功的投資除了運氣，更重要的是正確的投資方式。美國著名投資專家Jim Rogers（羅傑斯）在他40多年的傳奇職業生涯中，研究羅各種投資風格和方法，他總是以其逆向投資風格和對金融市場的坦誠看法而備受關注。

羅傑斯的淨資產估計約為3億美元，在不到十年的時間裡，他和George Soros（索羅斯）共同建立的量子基金實現了4200%的令人難以置信的增長，遠遠超過標普500指數47%的回報率。

1. 不是所有投資都必須要多元化

通常專家們主張多元化投資，是為了避免投資者因投資組合高度集中而面臨損失。對於個人投資者而言，多樣化也是一種有效的投資策略，它有助於降低風險並提高實現投資目標的可能性。

多元化雖然不能保證盈利，但確實增加了成功的機率，不過，如果你願意承擔某種風險，選擇集中的投資組合，可能會產生更高的回報，但相應地，也要承受更大的風險。一旦選擇高度集中的投資，錯誤的評估可能會導致重大的財務損失。

2. 投資完成後 不要急於變動

最富有的投資者都明白，創造財富的最佳方法是維持長期投資，避免試圖預測市場波動或進行頻繁交易。相反，他們通常選擇投資於有信心的企業或資產，並讓這些投資隨著時間推移蓬勃發展。

在出售一項投資時，一定要謹慎，太早出售可能會導致喪失潛在收益，而太晚出售可能會加劇損失。另外，在開始投資後，一定要確定一個目標價格作為賣出門檻，如果投資產品價格道路這個警戒值，請立即執行出售以確保自己的利潤。在市場低迷的情況下，建議不要因恐慌而衝動出售自己的投資。

3. 牛市結束是入市好時機

在牛市期間，大家都會感覺自己是有成就的專家，即使他們的成功主要歸功於運氣。價格的飆升創造了一個讓每個人都獲得豐厚利潤的環境，然而，那些盲目追隨流行的人往往會面臨嚴重的後果。正在明智的投資者是那些認真研究並掌握內在風險的人，他們還製定了應對市場轉型的全面戰略。

牛市的結束可能是入場的好時機，通常情況下，價格會更優惠，並且有更多機會發現被低估的公司，然而，耐心仍然是關鍵的，等待最佳購買時機至關重要。

4. 市場不總是理性運行

華爾街有一句著名的格言「市場保持非理性的時間比你保持償付能力的時間還要長」，這個概念強調了這樣一個事實：股票市場的行為並不總是合乎邏輯的。它可能會持續處於投機過度和下跌的狀態，持續時間超過您維持投資的能力。這凸顯了採取長期投資觀點、避免因市場低迷而倉促拋售的重要性。

投資者經常發現自己受到流行趨勢的影響，從而導致非理性的價格動態。例如，如果集體急於收購某隻股票，儘管該公司的基本面不支持這樣的價格，但其價值可能會被誇大。

認識到市場不總是理性運行非常重要，這強調了投資者應該避免試圖把握市場走勢的重要性。

5. 財富來自於研究，而不是運氣

在投資一間企業時，檢視其基本面非常重要，否則利潤不會實現，這些基本面涵蓋了將公司轉變為有前途的投資的屬性，包括其財務狀況、競爭地位和增長潛力。要想在股票市場取得成功，需要勤奮研究，並深刻掌握將考慮投資的公司的基本屬性。此外，耐心和對長期投資的承諾是促進成功的重要組成部分。

6. 對自己的判斷有信心，免受其他人影響

對於個人投資者而言，最難克服的莫過於別人的意見和周圍複雜的信息。因此，對自己的判斷要充滿信心，並不害怕偏離人群，其他人或者很多人的意見並不能保證就是正確的。在股市上取得成功取決於你獨立思考和自主制定決策的能力。應避免依賴他人的觀點，尤其是在缺乏可靠研究的情況下。成功的投資者和我們沒有什麼不同，他們只是思考和做事方式不同，正是這一點使他們中的大多數人與其他人不同。

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