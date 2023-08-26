  • 30°C
香港時間 : 2023826日 (週六) 23:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

投資組合不一定要多元化　「商品大王」羅傑斯的6條投資格言

個人增值 21:45 2023/08/26

分享：

分享：

每個人都不會一夜之間變成百萬富翁，成功的投資除了運氣，更重要的是正確的投資方式。美國著名投資專家Jim Rogers（羅傑斯）在他40多年的傳奇職業生涯中，研究羅各種投資風格和方法，他總是以其逆向投資風格和對金融市場的坦誠看法而備受關注。

羅傑斯的淨資產估計約為3億美元，在不到十年的時間裡，他和George Soros（索羅斯）共同建立的量子基金實現了4200%的令人難以置信的增長，遠遠超過標普500指數47%的回報率。

1. 不是所有投資都必須要多元化
通常專家們主張多元化投資，是為了避免投資者因投資組合高度集中而面臨損失。對於個人投資者而言，多樣化也是一種有效的投資策略，它有助於降低風險並提高實現投資目標的可能性。

多元化雖然不能保證盈利，但確實增加了成功的機率，不過，如果你願意承擔某種風險，選擇集中的投資組合，可能會產生更高的回報，但相應地，也要承受更大的風險。一旦選擇高度集中的投資，錯誤的評估可能會導致重大的財務損失。

2. 投資完成後 不要急於變動
最富有的投資者都明白，創造財富的最佳方法是維持長期投資，避免試圖預測市場波動或進行頻繁交易。相反，他們通常選擇投資於有信心的企業或資產，並讓這些投資隨著時間推移蓬勃發展。

在出售一項投資時，一定要謹慎，太早出售可能會導致喪失潛在收益，而太晚出售可能會加劇損失。另外，在開始投資後，一定要確定一個目標價格作為賣出門檻，如果投資產品價格道路這個警戒值，請立即執行出售以確保自己的利潤。在市場低迷的情況下，建議不要因恐慌而衝動出售自己的投資。

3. 牛市結束是入市好時機
在牛市期間，大家都會感覺自己是有成就的專家，即使他們的成功主要歸功於運氣。價格的飆升創造了一個讓每個人都獲得豐厚利潤的環境，然而，那些盲目追隨流行的人往往會面臨嚴重的後果。正在明智的投資者是那些認真研究並掌握內在風險的人，他們還製定了應對市場轉型的全面戰略。

牛市的結束可能是入場的好時機，通常情況下，價格會更優惠，並且有更多機會發現被低估的公司，然而，耐心仍然是關鍵的，等待最佳購買時機至關重要。

4. 市場不總是理性運行
華爾街有一句著名的格言「市場保持非理性的時間比你保持償付能力的時間還要長」，這個概念強調了這樣一個事實：股票市場的行為並不總是合乎邏輯的。它可能會持續處於投機過度和下跌的狀態，持續時間超過您維持投資的能力。這凸顯了採取長期投資觀點、避免因市場低迷而倉促拋售的重要性。

投資者經常發現自己受到流行趨勢的影響，從而導致非理性的價格動態。例如，如果集體急於收購某隻股票，儘管該公司的基本面不支持這樣的價格，但其價值可能會被誇大。

認識到市場不總是理性運行非常重要，這強調了投資者應該避免試圖把握市場走勢的重要性。

5. 財富來自於研究，而不是運氣
在投資一間企業時，檢視其基本面非常重要，否則利潤不會實現，這些基本面涵蓋了將公司轉變為有前途的投資的屬性，包括其財務狀況、競爭地位和增長潛力。要想在股票市場取得成功，需要勤奮研究，並深刻掌握將考慮投資的公司的基本屬性。此外，耐心和對長期投資的承諾是促進成功的重要組成部分。

6. 對自己的判斷有信心，免受其他人影響
對於個人投資者而言，最難克服的莫過於別人的意見和周圍複雜的信息。因此，對自己的判斷要充滿信心，並不害怕偏離人群，其他人或者很多人的意見並不能保證就是正確的。在股市上取得成功取決於你獨立思考和自主制定決策的能力。應避免依賴他人的觀點，尤其是在缺乏可靠研究的情況下。成功的投資者和我們沒有什麼不同，他們只是思考和做事方式不同，正是這一點使他們中的大多數人與其他人不同。

相關文章：

投資不應為「致富」　而是避免「死於貧困」　金融大師揭開3大投資錯誤

【理財加油站】投資心態比技巧更重要　該何時感性理性？投資大師的5大關鍵心態

什麽是「崩盤信心指數」？低迷市場情緒反而是入手時機

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財名人堂

最新專欄文章 更多

做人要「逆社會時鐘」　雷軍︰40歲才明白要「與自己和解」　不建議給年輕人太多建議
2023/08/20
做人要「逆社會時鐘」　雷軍︰40歲才明白要「與自己和解」　不建議給年輕人太多建議
投資不應為「致富」　而是避免「死於貧困」　金融大師揭開3大投資錯誤
2023/08/09
投資不應為「致富」　而是避免「死於貧困」　金融大師揭開3大投資錯誤
工作狂Bill Gates的領悟：睡眠不等於懶惰、充分休息是護腦貼士
2023/08/07
工作狂Bill Gates的領悟：睡眠不等於懶惰、充分休息是護腦貼士
填滿時間不代表你很認真！Bill Gates的時間管理方法：學會珍惜空閒
2023/07/11
填滿時間不代表你很認真！Bill Gates的時間管理方法：學會珍惜空閒
奧巴馬3個職場貼士︰做更好的問題解決者
2023/06/13
奧巴馬3個職場貼士︰做更好的問題解決者
概念 收購 職業生涯 商品 索羅斯 宏觀分析 羅傑斯 投資策略 組合 基金

下一篇文章

神秘富豪要沽貨　蘇富比今秋將拍賣50件珍藏　據傳達12億元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人民幣匯款】如何匯款到內地？ 各銀行手續費／匯率／截匯時間一覽
【人民幣匯款】如何匯款到內地？ 各銀行手續費／匯率／截匯時間一覽
儘早討論遺產規劃　專家︰現在傷感情　好過日後上法庭
儘早討論遺產規劃　專家︰現在傷感情　好過日後上法庭
【理財加油站】投資心態比技巧更重要　該何時感性理性？投資大師的5大關鍵心態
【理財加油站】投資心態比技巧更重要　該何時感性理性？投資大師的5大關鍵心態
【理財個案】49歲失業　擁900萬存款　可以直接退休嗎？
【理財個案】49歲失業　擁900萬存款　可以直接退休嗎？
【勞力士】金圈黑底Daytona　高估價近1倍、2000萬成交
【勞力士】金圈黑底Daytona　高估價近1倍、2000萬成交
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款