【理財個案】想6年後退休　但按揭還有18年　如何盡早達成財務自由?

人人都想財務自由，唔通人人都可以財務自由咩？今次個案主角已年過五旬，想60歲退休，但物業按揭還有18年，預計要供到72歲，而且每月供款額不低。該如何規劃、以盡早達成財自？看看龔成是如何回應。

讀者︰

我今年54歲，計劃工作至60歲，剛買樓2年，按揭還有18年，每月供35000, 每月可儲蓄12000，有80萬年金，100萬基金，50萬股票

(6618,806,8083,9626,241,1833,116,1024,2013,9988,6969)，180萬強積金，请問應如何計劃退休? 希望退休後能盡快財務自由，應如何做才合適，谢谢老師意見!

龔成︰

每個人財務自由目標都唔同，你要先計劃好自己退休後，每月支出才可以更準確地進行規劃。

例如你希望退休後，每月有2萬蚊現金流，以股息率6%計，你需要本金400萬。因此，我地要以這400萬作為目標，透過一些有增長力的股票，去累積這筆資金。

到你退休時，再將這些有增長力股票，換成為收息資產(如收息股、年金、債券等)，去創造你需要的2萬蚊現金流。

由於你只有6年就退休，投資上不能太進取。

你現時規劃上有一個較大尷尬位，就係你有一個新買物業，尚有18年要供(即係你退休後，都仲未供完)，而且供款唔少。單係這個供樓金額，你就已經需要700萬本金去支持。

而你現時資產只有410萬，就算當你6年後可以翻倍(但以你年紀，要承受高風險，才有機會做到，我不太建議)，其實係支付完供款後，生活費只係得翻好少。

所以﹐你要思考清楚，這個物業是否必需要保留。有無可能長線租屋，或者換一間較細，月供負擔較少架物業，令成個計劃可以更合理。

至於增值方面，你先要睇翻自己個基金，長線是否明顯有增長力，同時跑嬴大市，否則未必值得持有。

而股票部份，你持有的股票一係風險度太高，一係就質素麻麻。這些股票你可以持有部份，但建議將一半以上，慢慢分段換至以下平穏增長股。

另外，建議你用每月5成儲蓄，即$6000做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

至於餘下的現金，就等機會，當大市出現一定程度的下跌，就可以動用現金去投資，在平宜價加大力度掃貨，然後長線投資。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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