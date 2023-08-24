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【Rolex】全球近100億元豪華手錶被盜／丟失　勞力士失竊最多　佔四成

個人增值 14:26 2023/08/24

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據外媒報道，全球共有價值超過10億英鎊（約99.67億港元）的豪華手錶被盜或丟失，其中勞力士是竊賊最青睞的品牌，而去年手錶盜竊案數量激增。

總價近百億元手錶失竊 勞力士最多

彭博社援引The Watch Register的資料指，已有約8萬隻手錶在其數據庫中登記為被盜或丟失，總價值逾10億英鎊。

其中勞力士被盜最多，佔總數的44%，估計價值4.4 億英鎊（約43.85億港元）。勞力士的Daytona、GMT和Oyster Perpetual型號最常被盜，因為它們供不應求，在二級市場上的價格很高。

歐米茄（Omega）、百年靈（Breitling）失竊數排名第二（7%）和第三（6%）；其次是泰格豪雅（Tag Heuer）（5%），卡地亞（Cartier）（4%）和百達翡麗（Patek Philippe）（3%）。

點擊圖片放大

去年名錶被盜數增加60%

The Watch Register稱，去年被盜／丟失名單上新增了約6,815塊手錶，與2021年相比上漲60%。

該公司董事總經理Katya Hills向天空新聞表示：「高端腕錶的巨大價值和聲望持續吸引國際犯罪網絡注意，使它們成為盜竊的主要目標。」他建議豪華手錶擁有者購買專業保險，拍下手錶的照片，並記錄它們的唯一序列號，這樣若手錶丟失或被盜，將有助找回。

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