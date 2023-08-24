賺百萬年薪也覺得自己「很窮」　調查︰即使是百萬富翁　也沒財務安全感

在持續通貨膨脹下，生活中的一切都變得昂貴，而大家的收入並沒有大幅增長，很多人甚至只能通過信用卡來維持正常生活。低迷的經濟狀況同樣會對有錢人造成影響，現時，愈來愈多百萬富翁對自己財務狀況沒有信心。

高薪人士感覺自己不富裕

賺取高薪是一回事，感覺「富有」又是另外一回事。即使是醫生、律師和其他高薪專業人士，雖然他們受益於穩定的工作、住房所有權和充裕的退休儲蓄賬戶，但也表示他們根本感覺不富裕。根據CNBC引述彭博社的一項調查顯示，有些人甚至表示感覺自己很貧窮。



百萬富翁都覺得自己窮

在年收入超過175,000美元（約137萬港元）的人中，或者說大約是納稅人前10%的人中，四分之一的人表示自己要麼「非常窮」、「貧窮」，要麼「過得很好，但生活很緊張」。甚至收入超過50萬美元（約392萬港元）和100萬美元（約784萬港元）的人中也有一部分也這麼說。

現時，愈來愈少百萬富翁對自己財務狀況充滿信心。根據CNBC引述Edelman Financial Engines的一份報告發現，儘管百萬富翁的淨資產很高，但只有不到一半（即44%）的人感到「非常舒服」。報告還表示，事實上，只有12%的美國人，以及29%的百萬富翁認為自己很富有。

需留意，上述百萬富翁的定義100萬美元，換算為港元已達780萬元。

怎樣才能感受到「富有」？

在銀行存款方面，大多數人表示他們需要在銀行存入100萬美元，但高淨值人士的門檻要高得多。Edelman Financial Engines 發現，超過一半的人表示需要超過300萬美元（約2352萬港元），三分之一的人表示需要超過500萬美元（約3920萬港元）。



根據CNBC引述Bankrate的一項調查顯示，美國人表示，在工資方面，他們需要平均賺取 233,000美元（約182萬港元）才能感到財務安全。但要感到富有，他們需要年收入近 50萬，即平均483,000美元（約378萬港元）。

持續的通貨膨脹使一切都變得更加昂貴，很多家庭都在面臨著兒童保育費用提升、汽車貸款激增、抵押貸款利率高企、租金攀升等等。為了彌補這一差距，愈來愈多人依靠信用卡來支付日常開支。在2022年，信用卡債務飆升至歷史新高，而個人儲蓄率卻下降。在經濟不景氣環境下，應該更好地規劃個人財務，通過增加收入來源來增加儲蓄，盡量減少依賴信用卡，避免陷入財務危機。

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