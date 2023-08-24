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【理財加油站】3個真人故事：財務自由後　不只有躺平

退休規劃 07:30 2023/08/24

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「財務自由、提早退休」是每位打工仔女的目標和夢想，但大家數人以為這就是終極目標，因此往往沒有考慮再下一步，原來提早退休對他們的生活造成影響。來自歐洲工商管理學院（INSEAD）的教授Bala Vissa和副教授Winnie Jiang最新發表一項研究，發現實現財務自由後的生活並不像人們想像的幸福，反而會面對不同挑戰。

這項研究通過採訪已實現財務獨立的成功企業家，發現許多人在日常生活中都遇到了矛盾的情緒，儘管他們感受到快樂和自由的感覺，但他們亦面臨著空虛和焦慮的感覺。例如當被問到「你在做甚麼？」的時候。其實，跟刻板印象相反，提早退休後的生活並不只有「躺平」，實現財務自由的人往往會繼續工作，選擇從事自己感興趣的活動和項目，從中尋找到生活的目的和意義。

研究團隊採訪了3位成功走上財務自由之路的人，他們都表示，積累數百萬美元並不是實現財務獨立的先決條件；相反，生活方式的選擇讓他們能夠定義自己的自由之路。

1. Permjot：從事公益　「退休後仍有許多貢獻」
Permjot表示，在基金和倫敦房租的被動收入支持下達到財務自由，為他提供探索新機會的自由和安全網。放棄原來資產管理基金的工作後，Permjot現時經常從事公益工作，包括領導諮詢和指導，分享他的經驗和專業知識。他有感培養他人讓自己充滿快樂，而且自己「在過去5、6年內，只有1、2天感覺像是『真正工作』」。作為一名意外退休人員，Permjot相信自己仍然有很多可以貢獻、教導和與他人分享的地方。

2. Rachel：不為別人工作　找到適合自己的節奏
Rachel原本在西班牙一家水療中心擔任美容師，她的能力和工作態度使她迅速晉升，很快就負責運營管理職責，這促使她獲得學士和碩士學位，從而為在英國塔塔鋼鐵公司擔任公司職務打開了大門。她晉升很快，並擔任了更高級的職位，但她內心深處一直知道，她不喜歡為別人工作。

9年過去了，她認為這樣的生活失去自我，再也無法忍受：「我只是跟著人群爬上梯子，做我應該做的事，而不是我真正想做的事。」決意改變的Rachel尋找在線賺錢的方法，從輔導語言開始，然後做翻譯，最後提供輔導和諮詢，以適合她的節奏從事她喜歡的工作，遠離公司的苦差事。現時，Rachel每周通過YouTube視頻激勵他人，並開設在線課程、書籍等等項目來賺錢。

3. Abel：有勇有謀打造財務自由的跑道
Abel跟妻子都是從事財務工作，他們只靠一份薪水生活，而把另一份薪水儲起來，作為財務自由、提早退休的本金。有見Abel的父親在58歲去世時，未能駕駛他退休時夢想購買的那艘船，所以Abel夫婦兩人更加注動時間和金錢的優先順序。當他們看到朋友購買汽車和更大的房子時，他們非常小心地避免「生活方式的改變」，始終堅持自己的儲錢計劃。

這對夫婦對待他們的生活就像對待企業一樣，定期進行季度結賬，評估財務和生活方式的結果。現時Abel的妻子現已完全退休，享受在船上的生活；Abel則有限度地工作，很難拒絕那些讓他感興趣的機會，但他計劃在未來3年內將所有時間都花在航海上。

追求財務獨立並不是一個固定的終點，反而是一個不斷發展的旅程，具目標和持續成長的方式，才是確保生活充實的關鍵。

撰文︰蔡穎霖

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