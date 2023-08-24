【投資策略】主題投資漸受歡迎　近期火熱的「3D主題」是什麼？

近年投資講求「主題投資」，即不再專注於個別企業或股票，而是鎖定對未來有深刻影響的大趨勢。施羅德投資環球退休金計劃主管 Lesley-Ann Morgan及多元化資產策略師 Joven Lee近日撰文，深討最值得加入主題投資目錄的「3D主題」。

文章引述晨星 (Morningstar) 的數據顯示，過去10年，主題投資在環球股票基金資產所佔的比重增加三倍，目前達到2.9%。長遠的低息環境已經一去不返，目前通脹持續居高不下，以及為打擊通脹而實施的加息挑戰。

施羅德認為，人口結構 (Demographics) 及科技創新與脫碳 (Decarbonisation) 相關的投資主題將繼續受投資市場關注。此外，在新冠疫情過後，去全球化 (Deglobalisation) 備受關注，該行因此將之加入主題投資目錄。

第一個「D」︰人口結構（Demographics）

施羅德指出，人口老化對經濟帶來挑戰，隨着勞動人口減少，未來的經濟增長動力將會持續減弱，並影響企業利潤。為保持利潤增長，企業須透過投資於技術，以提高生產力。同時，老年人口比例增加，市場需要更多醫療服務供應商及醫療產品為他們提供服務。

投資機會︰大量嬰兒潮一代的人口步入退休年齡、千禧世代不再擔任初級職位，X世代及Z世代的人口亦相對較少，這導致人才短缺問題，同時亦反映醫療保健業在市場上具重要地位。該行業包括醫療保健服務供應商、醫療技術及營運長者住屋設施的企業。

第二個「D」︰脫碳（Decarbonisation）

愈來愈多公司承諾減少碳排放，使脫碳進程加速。潔淨能源及電動車等行業的投資快速增長，這將使石油的需求長期受壓。2023年，太陽能及電動車等可再生能源行業正推動潔淨能源投資的增長。

投資機會︰實現零碳排放一直是投資者關注的熱門議題，許多資產管理公司因而先後推出投資於潔淨能源、能源儲存及可持續基礎建設等行業的新基金。

第三個「D」︰去全球化（Deglobalisation）

去全球化使全球地區之間的資產配置比以往更為重要：針對疫情期間的供應鏈中斷問題，許多企業正計劃分散生產，並將生產搬回其所在地或遷移至距離當地較接近的地方，以防止地緣政治風險再次嚴重衝擊供應鏈。

投資機會︰企業「生產回流」或「近岸外包」是一個長遠趨勢，需要數年時間發展。這亦視乎每間資產管理公司的觀點而定，預計不同地區或行業將受惠於去全球化。例如，透過各地主要依靠國內收入的行業將受惠於這個主題。與依賴環球供應鏈及貿易流的企業相比，以當地國內業務為主的公司可能受到較小的負面影響。

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