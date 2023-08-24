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【高息儲蓄】波動市下如何穩賺4.8%年回報？

博客 08:00 2023/08/24

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近年美國加息，拉高定期存款息率。不過，加息周期很大機會於今年結束。其實如果想追求穩定及高的保證回報，除了定期存款外，亦可考慮短期儲蓄保險。透過短期儲蓄保險，投保人可以輕鬆鎖定回報，無懼日後聯儲局減息。現時保險公司主攻3年或5年產品，我們更發現有美元產品3年保證內部回報率（IRR）達4.34%（計及限時優惠）。另外，亦有網上保險公司搶攻更短年期（1至2年）的市場，以高達4.8%的保證回報吸客。

表：比較短期儲蓄保險保證回報（美元）
除富通外，其他下述產品均可網上投保

保險產品供款期最低 總供款額目標年期 保證IRR首年退保 保證IRR
保單年期5年（最高首4位）　　
恒生保險 | Hang Seng Insurance 
「精選五年」人壽保險計劃（網上投保版）		2年供款$1,8004.1%（註1）-20.73%
Blue | Blue   
WeSave 高息儲蓄保E1		1年或預繳$4,0003.10%-20.00%
富通 | FTLife   
「您息揀」儲蓄保		1年或預繳$5,0003.00%-17.87%
滙豐保險 | HSBC Life   
滙捷儲蓄保險計劃		1年或預繳$5,0002.35%-9.58%
保單年期3年（最高首5位）　　
立橋人壽 | Well Link Life   
喜盈於「息」三年儲蓄守護保 2		1年或預繳$8004.34%（註2）2.48%
中銀人壽 | BOC Life   
目標三年保險計劃		2年供款$18,7503.29%-11.71%
富邦人壽 | Fubon Life   
3年儲蓄易網上保險計劃		1年或預繳$2,5002.38%0.15%
富邦人壽 | Fubon Life   
3年儲蓄易網上保險計劃		2年供款$2,5002.26%-0.61%
中銀人壽 | BOC Life   
目標三年網上儲蓄保險計劃		1年或預繳$1,2002.00%-18.35%
保單年期2年　　　
Blue | Blue 
WeSave短期高息儲蓄保ST1		1年或預繳$4,0004.80%-5.00%
保單年期1年　　　
Blue | Blue 
WeSave短期高息儲蓄保ST1		1年或預繳$4,0004.60%4.60%
註︰
1. 回報率已反映限時優惠，受條款及細則約束。如不計及限時優惠，目標年期保證IRR為2.80%。
2. 回報率已反映限時優惠，受條款及細則約束。如不計及限時優惠，目標年期保證IRR為3.88%。

保證回報高達4.8% 可網上投保

市場上短期儲蓄保險多以美元、港元、人民幣計價。上表短期儲蓄保險（美元）比較中，供款期1年至2年不等，保單年期為1年至5年，期滿時保險公司會繳付保證現金價值，而且絕大部份產品可於網上投保，非常方便。

10Life以整個現金流計算產品年化保證內部回報率（Internal Rate of Return ，IRR）。上表中，有7款產品期滿保證IRR最少3%或以上，更有4款產品保證IRR高於4%，其中3年期產品中，立橋人壽保證IRR最高，達4.34%（計及限時優惠），並且入場費低至800美元。

此外，如讀者只想鎖定較短年期的回報，可留意Blue的1年及2年期的儲蓄保險，其保證回報分別為4.6%及4.8%。

早期退保或招損失 1年離場可蝕20%

短期儲蓄保險提前退保通常會導致損失，所以投保前，投保人要確定保單期內有足夠流動資金應付突發開支。但是，若果真的要提早退保，又會蝕幾多錢呢？上表顯示，假設於投保1年後退保，多數產品都要負回報收場，最嚴重的是首年IRR低至負20%，即投保人1年要蝕兩成。

個別產品則提供靈活退保選項，即使首年退保亦毋須承受損失。例如立橋人壽喜盈於「息」三年儲蓄守護保 2，以及富邦人壽 3年儲蓄易網上保險計劃，即使首年退保亦毋須承受損失。

短期儲蓄保險 亦有信貸風險

短期儲蓄保險與銀行存款有別，前者不受存款保障計劃保障。保險公司的財務狀況影響其履行保單契約的能力。換言之，保單持有人受保險公司信貸風險影響。如保險公司不幸未能履行保單的財務和合約義務，保單持有人或會損失所有已繳保費及保障。

不過，保監局對於持牌保險公司有嚴格監管，當發現保險公司有潛在問題，時便會按法例賦予權力介入運作，為保單持有人帶來安心。

註：本文最後更新日期: 2023年8月18日。

【文章來源：10Life；原題：【美元短期儲蓄保險比較2023】波動市下如何穩賺4.8%年回報？

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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