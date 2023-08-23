中環街市文創科技市集　回收環保時尚　國際搖滾音樂節、古蹟深度遊

一直是香港街頭鬧市當中，充滿文化活力好去處、見證香港時代變遷的中環街市，8月17日起呈獻橫跨整個月的精彩活動，與20個夥伴合作，當中包括社區機構及團體組織，攜手上演「精彩遇見 ‧ 中環街市」盛大慶典，當中包括二手物料所製作的回收環保時尚、及充滿文化氣息的系列活動，即看下文詳情︰

【回收環保時尚】

1.中環街市 x 救世軍「心連心衫連衫」

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由中環街市聯同救世軍舉辦，「心連心衫連衫」活動成為2周年慶典打頭陣的慶祝活動，並成功刷新「可持續發展目標」SDG 11 - 可持續城市及社區的世界紀錄！。當日，救世軍率領逾百位小朋友、銀髮族及義工等，合力透過展示由救世軍回收的衣服，強調可持續發展和文化保育的重要性，同時向公眾傳遞關懷弱勢社群的訊息，從而延續文化傳承。

2.救世軍 x VTC青年學院 x 本地可持續時裝設計團隊 時裝表演

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8月22日，中環街市將與救世軍、VTC青年學院和本地可持續時裝設計團隊 FASHION CLINIC攜手合作，上演「循『環』不息．永續時裝表演」。本地可持續時裝設計團隊FASHION CLINIC將與一眾VTC青年學院職專文憑（時裝）學生，把從救世軍回收的閒置衣服升級再造，製成別出心裁的時尚服飾。救世軍更邀請到一班銀髮族及少數族裔朋友，化身成為伸展台模特兒。升級牛仔再造紡織作品，8月17日起於中環街市展出，為期一個月。

3.方形梳化升級再造工作坊

FASHION CLINIC的設計團隊親自擔任導師舉辦工作坊，邀請來自救世軍的兒童及家長，一起完成特別為中環街市升級再造成方形梳化。現場另有「升級再造綠色遊樂場」，以搭棚工程回收重用的竹子搭建成三個遊樂設施，VTC青年學院學生再利用從救世軍回收的衣服，重新設計布藝裝飾包裏著設施，活用竹藝融入社區文化，同時給予大眾享樂。

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【市集展覽】

1.相遇中環文創科技市集

中環街市一直旨於促進本地品牌、初創企業及中小企的成長，為他們提供舞台發揮所長。今次中環街市匯聚創新初創品牌：包括數碼港培育計劃初創企業 Ubivox、本地中小企和老字號品牌，以及救世軍及大專院校學生，包括香港教育大學，攜手舉辦創意市集，主打逾百款充滿本土創意的招牌限定產品。

2.《兒童及青年友好香港》多媒體活動展

中環街市配合香港小童群益會舉辦的《兒童及青年友好香港》多媒體互動展，已在 2023 年 8 月 18 至 20 日順利舉行。展覽以「兒童及青年友好香港」為主題，融入多媒體及藝術元素，展出本地4位插畫家與兒童及青少年共創的Web3.0數碼藝術作品，場內更有不同親子互動體驗、影片分享及青年表演，讓大眾探索兒童及青年友好香港的無限潛力。

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3.中環古蹟深度遊

中環街市將會與活現香港（Walk in Hong Kong）合作推出「中環古蹟深度遊」，精心設計一份中環古蹟社區地圖涵蓋四大主題，另外，從8月15日起，中環街市與著名跨媒體藝術家黃宏達Victor Wong合作，邀請香港的傳奇品牌及人物，於一樓Legacy Wall舉辦「Hall of Legends」特展，揉合科技及藝術，將歷史文化重新展示，為市民帶來嶄新的視覺藝術體驗。

4.古蹟模型及作品展覽

9月份將展出發展局古物古蹟辦事處的「歷史建築模型」及「古仔講古—古蹟校園填色比賽作品」展覽，展覽融匯童趣與歷史建築，展示由玩具積木嵌砌而成的歷史建築模型；及展出小學生顏色筆下教育類法定古蹟填色作品，讓大家感受古蹟校園之美。

5.運動嘉年華

說到動，當然少不了運動元素！中環街市於9月16日將聯同啟德體育園的社區項目 - 飛越啟德攜手合作舉辦「運動嘉年華」，將特意邀請前港隊武術運動員李暉、前港隊空手道運動員李振豪、香港女子滑板運動員蘇康喬等到場，一起宣揚本地運動文化。

【音樂活動】

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1.中環好聲音

中環街市與Voize 歌唱學院合辦「中環好聲音」歌唱比賽，讓來自不同年齡、種族、背景的人們都可以參與其中，實現多元共融的音樂夢！比賽更將邀請著名音樂監製趙增熹先生、星級歌唱顧問蔡澤夫先生及其他星級嘉賓擔任評審。其中參賽者報名費的一半收益將會捐贈於救世軍作慈善用途。初賽於8月20日順利舉行，超過500位來自不同種族、年齡及背景的歌手參加，當中40人將會晉身準決賽，準決賽入選名單將於社交媒體上公佈，而決賽將於9月17日隆重舉行！

中環街市亦與藝穗會合作，「中環好聲音」比賽得獎者將有機會於藝穗會舉行個人慈善演唱會上，並加入藝穗會旗下本地藝術人才培育計劃，進一步發展藝術事業。

2.中環國際搖滾音樂節（Central International Rockfest）

為響應早前政府提倡搞夜市，中環街市將與商戶本地生活品牌 1001HK和與本地黑膠唱片店 The Listening Room 和本土生活品牌 1001HKhk 合作，於8月25日至27日一連三日舉辦中環國際搖滾音樂節，展現不同文化及音樂風格聲音，屆時，一眾樂迷可以在中環街市地下OASIS欣賞現場音樂表演，馬拉松式的精彩演出由中午12時至晚上10時舉行無間斷的精彩演出，由28隊位來自澳洲、英國、美國、韓國、日本等多個國家和地區的創作藝術家的音樂人及樂隊為大家送上，包括：澳洲唱作人Glen Alfred、美國音樂人John Prymme、本地搖滾樂隊The Lemon Ones、美國音樂人John Prymmer等。

為了慶祝兩周年的盛大慶典，中環街市宣布推出為期一個月的優惠活動。由8月17日開始至9月14日一連四個星期四，每天將會推出3至4個不同商戶的限定加碼購物優惠，包括Endorphins 傳統法式甜點可麗露買一送一、泰式蛋糕店Asok Thai Cake的全線Signature cakes半價優惠、以及曲奇阿嬸單件裝曲奇買一送一等，每個星期都有驚喜等你發掘，絕對是搜羅心儀商品的好時機！

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