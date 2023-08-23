Jackson Hole會再重設市場預期嗎？年會臨近　股市波動性難免

今個星期，市場的關注點落在Jackson Hole全球央行年會上。回想去年美聯儲主席鮑威爾在會上為市場重設了利率預期，並指出工資成本上升對通脹的影響存在滯後效應，因此利率應維持在約束性的狀態一段更長的時間。這明顯與市場的預期不同，令累積了一定升幅的股市出現調整，引起股市波動。一年過後，美國現時的通脹一如預期有所回落，根據利率期貨合約顯示，9月維持利率不變的機會近9成。究竟今次美聯儲主席會否在全球央行年會上為加息週期提供一些線索，成為市場的焦點。由於現時市場正憧憬加息週期快將完結，支持近日股市上升，若美聯儲主席在會上的言論再一次重設市場的預期，相信股市波動性少不免又再出現。

9月利率大機會不變 惟關注鮑威爾言論

確實在各地實施限制性利率水平一段時間後，高利率對經濟的影響已浮現。歐洲央行加息至逾14年高位後，今年下半年開始，歐元區的經濟明顯出現回落，影響企業盈利。歐洲Stoxx 600指數年初的升勢開始放慢並出現整固。現時正處於歐洲業績公佈期的末段，近9成Stoxx 600企業已公佈業績，約57%企業盈利符合市場預期。第二季每股盈利按年倒退5.5%，與第一季按年增長11.9%出現較大差異，當中主要受房地產及能源等板塊的盈利倒退所影響。而金融板塊的盈利增長則最大，按年上升64%。同時受惠於債息處於高位，Stoxx 600銀行指數過去3個月上升逾8%，相信在債息仍處於較高水平時，金融板塊仍會因而受惠。

歐股應以防守板塊作部署

由於週期性板塊股票與經濟增長有密切關係，因此當經濟向好時，週期性板塊的表現普遍優於防守性板塊。隨著歐元區7月製造業採購經理人指數下跌至3年的低位，近日防守板塊扭轉上半年的劣勢。另外，服務業指數繼續呈下跌趨勢至接近收縮水平，可見加息對經濟的滯後效應已反映至服務業上。基於歐元區整體通脹仍然處於較高水平，即使歐央行9月或選擇暫停加息以先觀察經濟發展，若然通脹未有明顯回落，歐央行加息週期還未結束，高利率對經濟的影響仍會繼續。故此，在追逐估值較低的歐洲股票時應以防守板塊作部署。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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