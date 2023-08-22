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【AI安全】數字水印技術助推AI產品安全發展

博客 18:00 2023/08/22

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生成式AI技術（AIGC）的迅速發展為內容創作帶來了創新機遇，但同時也衍生出信息安全和知識產權保護等問題，例如過去就有案例透過AI換臉技術，成功盜取用戶個人信息進行詐騙。為了維護AI的安全發展，全球各地開始討論為人工智能設置更多防護措施，其中包括使用數字水印技術來區分真實和人工智能生成的圖像或音頻。

什麽是「數字水印」？

所謂「數字水印」，是一項通過將標識信息嵌入到文本、圖片、代碼、音頻等AI生成數碼內容中的技術，其隱蔽性好，且難以檢測和刪除。應用於AI生成內容中，數字水印一方面可通過查看數字水印驗證內容的真實性和來源，防止受到惡意篡改或虛假的AI生成內容的誤導。同時，數字水印還有助於追蹤相關AI生成內容的傳播路徑，減少虛假信息擴散。

此外，數字水印還能加強內容版權保護，確保相關AI生成內容的完整性及創作者的版權權益，防止內容被盜用或複製。

SenseTrust可嵌入水印、不影響内容

為推動AI可信發展，商湯科技近日升級「商湯日日新」（ SenseNova ）大模型，同時針對當下生成式 AI 的風險特點，發布可信 AI 基礎設施「 SenseTrust 」，提出數字水印解決方案，讓生成式AI技術更安全、可信。

商湯數字水印解決方案創新性地結合了傳統頻域技術、深度學習、擴散模型等技術，可將特定信息嵌入到多模態的數字載體中，同時不對生成內容產生具體影響。例如在裁剪、壓縮等干擾下，商湯數字水印能保證超過99%的水印提取精度，且不會損失畫質而影響數據質量。

點擊圖片放大

目前，商湯數字水印技術已於「商湯秒畫SenseMirage」、 「商湯如影SenseAvatar」等多個產品上應用，並獲得內容創作者及大數據客戶採用。

我們相信，推動生成式AI技術的可信發展是一個漫長但不孤單的旅程。商湯期待與政府、企業、學術界等各領域夥伴加強交流合作，為數碼內容的安全應用和可信認證提供支持。

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    撰文 : 商湯君

    欄名 : 大AI無疆

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