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【轉數快5周年】銀行推大抽獎　經FPS收款　可獲5000元現金獎賞（新增頭獎1萬元詳情）

精明消費 11:35 2023/08/31

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跨銀行轉帳系統「轉數快」（FPS）推出接近5年，有銀行陸續推「轉數快5周年」的抽獎推廣，除早前提及的中銀香港及星展銀行，最新有東亞銀行也推出電子理財優惠，用轉數快功能轉賬，有機會抽中1萬元現金獎賞！

東亞銀行︰現金獎賞共4萬元

東亞銀行這項活動，其實除了轉數快功能外，使用其他電子理財功能也可參與抽獎，登入BEA APP即有1次抽獎機會，以「Pay! (即轉數快)」功能轉賬有1次抽獎機會，透過電子理財繳交電子賬單／兌換外幣／開立定期存款，更分別有5次抽獎機會。每階段抽獎機會上限為15次。

每階段合共4萬元現金獎賞，頭獎1萬元只有1個名額、二獎1000元共10名，3獎100元共200名額。

中銀香港︰現金獎名額165名　最多港幣5000元

由2023年8月21日至10月7日，客戶經手機銀行「轉數快5周年大抽獎登記頁」成功登記抽獎活動，並完成指定交易，可獲抽獎機會。合資格客戶於上述推廣期內可享最多20次抽獎機會。

指定交易抽獎機會
經轉數快收款1次
經轉數快收取港幣款項累計金額每滿港幣5,000元/ 收取人民幣款項 累計金額每滿人民幣3,000元1次
經轉數快付款至商戶1次
登記出糧戶口2次
登記中銀香港為轉數快預設收款銀行2 次

需留意，若是付款至商戶，向同一個商戶重複付款，也只計算1次；至於登記中銀香港為預設收款銀行，只適用於2023年8月19日或之前尚未登記的客戶。

中銀香港會以電腦系統從所有已參加抽獎之合資格客戶中隨機抽取得獎者。有關獎賞之交易紀錄經由中銀香港核實無誤後，將於今年11月30日或之前誌入相關賬戶內，抽獎獎賞內容如下︰

獎賞獎賞名額
港幣 5,000 元5
港幣 1,000 元10
港幣 500 元50
港幣 100 元100

星展銀行︰完成指定交易　100元現金獎賞

星展銀行則非抽獎方式，只要客戶完成合資格交易， 就能獲取現金獎賞，最多100元。

推廣由2023年8月1日至12月31日，而客戶要維持合資格戶口至2024年4月30日。

只要客戶於推廣期內，連續4個月經轉數快由其他本地銀行賬戶，單一轉賬滿50,000港元(或等值)至合資格戶口，就可獲50元現金獎賞。

如果經DBS digibank HK應用程式內的eDDA授權入錢服務成功綁定其他本地銀行賬戶至其合資格戶口，並完成合格資交易，可獲額外50元現金獎賞。

從上述獎賞詳情來看，中銀香港的「指定交易」門檻較低，但不確保人人有獎，而是要透過抽獎。至於星展銀行的「指定交易」門檻較高，但只要滿足條件就確保有獎賞。

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