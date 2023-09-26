【轉數快5周年】滙豐、渣打、中銀推大抽獎　送最新iPhone／現金獎5萬元（附各銀行抽獎詳情）

跨銀行轉帳系統「轉數快」（FPS）推出接近5年，有銀行陸續推「轉數快5周年」的抽獎推廣，除早前提及的滙豐、中銀香港、星展銀行及東亞銀行，最新渣打銀行也推出抽獎，大獎高達5萬元！

渣打銀行︰現金獎5萬元（1個名額）

由即日起至2023年10月15日，個人客戶或中小企業客戶成功完成合資格「轉數快」登記、設定及／或轉賬，可自動參加大抽獎。

合資格任務 可獲抽獎機會次數 於SC Mobile手機程式登記「轉數快」 10次 設定渣打銀行為「轉數快」預設收款銀行 5次 經SC Pay「轉數快」、「掃描支付」及透過商戶應用程式轉賬100元或以上 1次、累積最多10次

個人客戶獎賞︰

現金獎5萬元 --- 1個名額

現金獎500元 --- 50個名額

現金獎50元 --- 500個名額

中小企業客戶也有大抽獎，登記「轉數快」識別碼，可獲10次抽獎機會；進行跨行資金轉賬至第三者戶口，可累積最多10次抽獎機會。

中小企客戶獎賞︰

現金獎2萬元 --- 1個名額

現金獎500元 --- 25個名額

滙豐銀行︰送最新型號iPhone（30個名額）

抽獎活動分3階段進行，每階段會送出10部最新型號iPhone，每名客戶在整個推廣活動最多有5次抽獎機會。

第1階段：

1. 2023年9月11日至10月8日登入HSBC HK App並點擊「立即行動」

2. 以手提電話號碼或電郵地址登記 「轉數快」，並將滙豐設定為預設收款銀行

第2及第3階段：2023年10月9日至11月5日 / 2023年11月6日至11月30日

1. 登入HSBC HK App並點擊「立即行動」；以手提電話號碼或電郵地址登記 「轉數快」，並將滙豐設定為預設收款銀行（如在第1階段未有完成）

2. 透過HSBC HK App以「轉數快」或 「轉數快」二維碼進行第三方轉賬或付款

此外，於第2及第3 階段，合資格客戶完成獎勵任務──在HSBC HK App 透過「其他環球轉賬」進行環球轉賬至海外戶口，將可分別在該階段獲取額外一次抽獎機會。

東亞銀行︰現金獎賞共4萬元

東亞銀行這項活動，其實除了轉數快功能外，使用其他電子理財功能也可參與抽獎，登入BEA APP即有1次抽獎機會，以「Pay! (即轉數快)」功能轉賬有1次抽獎機會，透過電子理財繳交電子賬單／兌換外幣／開立定期存款，更分別有5次抽獎機會。每階段抽獎機會上限為15次。

每階段合共4萬元現金獎賞，頭獎1萬元只有1個名額、二獎1000元共10名，3獎100元共200名額。

中銀香港︰現金獎名額165名 最多港幣5000元

由2023年8月21日至10月7日，客戶經手機銀行「轉數快5周年大抽獎登記頁」成功登記抽獎活動，並完成指定交易，可獲抽獎機會。合資格客戶於上述推廣期內可享最多20次抽獎機會。

指定交易 抽獎機會 經轉數快收款 1次 經轉數快收取港幣款項累計金額每滿港幣5,000元/ 收取人民幣款項 累計金額每滿人民幣3,000元 1次 經轉數快付款至商戶 1次 登記出糧戶口 2次 登記中銀香港為轉數快預設收款銀行 2 次

需留意，若是付款至商戶，向同一個商戶重複付款，也只計算1次；至於登記中銀香港為預設收款銀行，只適用於2023年8月19日或之前尚未登記的客戶。

中銀香港會以電腦系統從所有已參加抽獎之合資格客戶中隨機抽取得獎者。有關獎賞之交易紀錄經由中銀香港核實無誤後，將於今年11月30日或之前誌入相關賬戶內，抽獎獎賞內容如下︰

獎賞 獎賞名額 港幣 5,000 元 5 港幣 1,000 元 10 港幣 500 元 50 港幣 100 元 100

星展銀行︰完成指定交易 500元現金獎賞

所有星展客戶可獲免費電子印花一個（價值HK$10），完成合資格交易，更可參加升級獎賞獲HK$400現金獎賞。

使用轉數快轉賬至星展賬戶可獲高達HK$100現金獎賞。

綁定星展賬戶至WeChat Pay HK賬戶消費可獲高達HK$230獎賞。

透過星展iBanking網上理財或 DBS digibank HK app登記並繳交政府賬單（包括稅單、地租及運輸署賬單）﹐可享高達HK$500現金獎賞​​。

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