別怪原子彈　科技無好壞之分 ─ 從《奧本海默》反思人工智能

早陣子看完《奧本海默》，電影一開始便引用希臘神話「普羅米修斯」的故事，比喻奧本海默就如普羅米修斯，將智慧與文明的火種給予人類，帶領人類走進未知的科學領域，其後飽受盡種種懲罰。奧本海默由醉心鑽研物理學，到最後發明原子彈，造成數以十萬計人命傷亡，他對此深感無比愧疚，相信不少觀眾都能感受到其複雜心情。

科學與科技 本質無好壞之分

事實上，科學和科技本質是沒有好壞之分，其影響取決於人們如何運用。以人工智能為例，無論是早幾年已普及的面容解鎖，以至近年ChatGPT、Mid Journey等生成式AI，大眾都已經深悉其貢獻，但同時也有騙徒以此進行欺詐活動，威脅網絡安全。

人工智能盛行 騙徒利用AI詐騙漸多

早前就有報道指出，有騙徒利用AI深偽技術(deep fake)，透過實時換臉換聲，誘騙市民提供戶口資料或進行詐騙。除AI之外，其他涉及科技的騙案亦時有發生。根據香港警方數字，2022年網上戶口盜用導致的財政損失超過7,000萬港元。為了保障客戶利益，銀行業早已嚴陣以待，投入大量資源建立全面的安全系統，包括以大數據分析配合風險評級系統，抽出高風險個案作深入監察和調查，防範罪案，同時兼顧服務的便利性，確保客戶能輕鬆使用安全可靠的金融服務。

銀行面容識別技術 可辨真人或照片影片

就以開戶和登入為例，不少虛擬銀行提供面容識別代替密碼驗證。為免不法之徒單靠戶口持有人的照片登入，面容識別功能內置活體偵測技術，能分別登入者是真人抑或是照片或影片。系統亦會分析自拍照片的背景，推斷是否涉連鎖犯罪行為。此外，銀行一旦發現可疑交易，便會要求客戶驗證身份，甚至經專家再三核實，減低戶口被盜用的風險。不過要保障個人資料和財產安全，最終亦要大眾配合，時刻提高警覺。

今天的面容數據的重要性比得上身份證。市民應避免在他人的電子裝置上進行人面識別，以免被盜取身份用作貸款或其他不法用途。在輸入個人資料及密碼前，應先確認網站真偽。如有懷疑，可直接向有關機構核實。最後，市民千萬不應貪圖快錢，出售或借出銀行戶口予他人，否則便有可能跌入洗黑錢陷阱，誤墜法網。

【關於作者】李家達，虛擬銀行WeLab Bank的行政總裁。土生土長的他，科大畢業後第一份工是跨國銀行的「IT仔」。其後轉戰信貸風險管理業務，短短數年已登上管理層。後來放棄高薪厚職，投身金融科技界，先後參與建立兩間最成功的本地企業，當中包括榮獲中大企業創新指數第一位的WeLab Bank。

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