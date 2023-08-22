【35歲危機】前阿里員工減薪轉職傳統企業︰告別996　大讚「太香了」

内地互聯網行業以「996」加班文化、「35歲危機」著稱，僱員獲得高薪的同時也要承受高壓。他們到30多歲後，往往面臨職級止步不前、技術和精力難與年輕人競爭的挑戰。不少人因此跳槽到工作壓力相對較小的其他行業，但薪資水平通常會比原先大幅下降。近日，有互聯網巨頭的前員工分享，自己轉職傳統行業後告別了「996」式加班，雖略有減薪，但仍有很高工資，引起眾多内地網友熱議。

轉工傳統企業 不再加班

一名阿里巴巴 （09988） 前員工離職後進入傳統企業，在内地互聯網大廠交流論壇發帖感嘆：「傳統企業太香了吧，8:30上班，5點下班，（我是35中年人，可以早起）。獨立辦公室，沒人push進度，沒有周報，沒人加班，舒服了，舒服了。」

減薪6000人民幣

帖主稱，原先在阿里的月薪為4.6萬人民幣（約5萬港元），現在則是4萬人民幣（約4.3萬港元），加不少佣金提成。其現公司位於杭州，主營新材料研發和銷售，惟不願透露具體公司名，但表示目前正在招人，請廣大網友在招聘網站「有緣相見」。

帖子發佈後，許多渴望工作與生活平衡的網友大感羡慕，紛紛在評論區留言請求帖主做内部推薦人，甚至有網友表示願意降薪一半跳槽到帖主的公司。

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有跳槽者不適應國企清閑工作

不過，也有互聯網員工跳槽到國有企業後，發現自己並不適應國企的清閑，最終又回到互聯網行業。一位網友自述：「工作第10年，從互聯網大廠到國企一年半後，決定回歸互聯網了。這一年多無壓力半退休日子，有了更多與自己相處的時光，也更看清自己想要什麽，感謝國企。」另一位網友表示感同身受：「到國企快一年，感覺自己要廢了。」

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