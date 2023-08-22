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熱門旅遊地方 ATM提款費用達10%? 3招有用tips助降收費

個人增值 08:00 2023/08/22

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香港人最喜歡旅遊，萬一開超出預算，身於海外、現金不足，身上正好備有銀行卡的時候，不少人會選擇用自動櫃員機，24小時都可以提款。雖然方便，但要留意手續費用隨時高達10%! 更視乎地區而定。到底，提款機提款費用最貴的地方在哪裡?  國際滙款平台Wise 揭曉，香港熱門亞太地區旅遊目的地中，菲律賓、南韓和泰國為亞洲提款費用最高的地區，而台灣、馬來西亞和中國的費用則最低 。

外地提款三甲 手續費2.42%起

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菲律賓位居亞洲提款機提取現金最昂貴的地區榜首，旅客平均每筆交易需支付 2.81% 的費用。 韓國作為香港人一 直以來最喜歡的旅遊目的地之一，以 2.51% 的比率排名第二，其次是泰國 (2.42%)。與此同時，文化和美食天堂 – 日本的每筆交易平均費用較低，為 0.64%，而台灣則為 0.59%。最後，中國內地和馬來西亞為收費最低的 國家之一，分別為 0.01% 和 0.02%

阿根廷提款交易費逾12%

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對於長途旅行愛好者來說，北美旅行目的地如美國和加拿大的費用較低，平均每筆交易分別為 1.73% 和 1.15%。 但拉丁美洲的提款費用卻完全是兩回事。阿根廷位居榜首成為全球提取現金最昂貴的目的地（12.21%）。

智利的每筆交易需要收取 5.52% 的費用亦是相對高的比率。在最受香港人歡迎的歐洲目的地中，冰島的收費最高， 為 4.60%，而意大利、英國和法國的收費較低，分別為 0.23%、0.14%和 0.06%。

小數怕長計 不同地區手續費差逾70倍

千萬不要忽視這些看似微不足道的費用。將費用放於現實情況，如果選擇在冰島度過 7 天的假期而每天提取 2,000 港元，便需支付相當於 644 港元的費用。相比之下，如果前往法國並提取相同金額的現金，則只需支付 8.4 港元的交易費用，差達76倍有多。

Wise 產品經理李蕎汐表示：「在國際支付方面，了解潛在的隱藏費用至關重要，其中通常包括國外交易費用和未 公開的匯率調整。這會影響任何需要以不同貨幣轉移或管理資金（包括在國外提取現金）的情況。」

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3招有用tips助降收費

1.選對貨幣付款

在商店刷卡時，以當地貨幣付款，而不是以本地貨幣（港元）付款，以避免動態的貨幣兌換費。

2.檢查卡公司收取的費用

儘管大多數公司均允許海外提款，但這些提款通常都非常昂貴，特別是信用卡。為了省錢，請在旅行前兌換貨幣，或者確保所使用的卡的費用透明，以免出現意外情況。

另外，如果可以，到達目的地後宜「貨比三家」。若有多台提款機在附近，則可以比較收費率，因為各銀行的費用和匯率會有所不同。

3.研究在哪裡提錢較佳

在出發前的提款或許是最方便，最好還是避開機場的貨幣兌換商。

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