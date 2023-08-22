  • 30°C
香港時間 : 2023822日 (週二) 09:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

老夫婦給子孫留下百萬「過世債」? 這4項退休後的「隱形費用」不容忽視

退休規劃 08:30 2023/08/22

分享：

分享：

近日媒體瘋狂流傳一則「日本老夫婦錯判退休洗費、遺下巨債給子孫」的報導，據日本傳媒《The Gold Online》之原文這只屬一則模擬個案。然而，類似個案也可能發生在我們身上，下文簡述這則在網絡上炒得火熱的模擬理財個案，並盤點4個大家經常忽略了的退休費用。退休生活隨時長達數十年，稍一不慎，這模擬個案有可能變為真實寫照。

2019年，日本金融廳一份工作報告提到「退休後30年內有2000萬日圓缺口」，雖然報告是促使大家正面看待「如何應對2000萬日圓的缺口」，但社會的爭議點卻落在「2000萬日圓根本不夠花」的問題上。該工作報告從2019年發表至今，仍不時引起日本媒體議論。而日本傳媒《The Gold Online》之所以設計這個模擬個案，也是針對這份工作報告。

以下為日媒的模擬個案︰

《The Gold Online》設計出一個65歲高橋先生及其太太、60歲的千里小姐，這模擬個案之中，兩夫婦聽從日本政府的建議，儲夠2000萬日圓（約110萬港元）就退休。豈料僅僅退休5年，就發掉退休儲蓄3分之1，因為日常生活費用都在漲價，存款花費的速度比預期快。另一方面，高橋雖然已退休，但其母親仍然健在，所以他即使退休，也要負責老母親的醫療費用。高橋先生72歲時，存款已經只剩下一半不到，家裡又因漏水而突然需要一筆龐大的裝修費用。

兩夫婦年過80歲後，原本的2000萬日圓存款已經花光了，這時兩人有醫療費及長期照顧費，因此在過世時留下高達1500萬日幣（約約80萬港元）的「過世債」，子孫在打點他們的喪禮同時要負擔這筆債務。

以上雖然是模擬個案，但當中提及過幾項退休支出，往往都被大家所忽視。從這個模擬個案中，我們得以反思，有幾項「隱藏費用」是部署退休時不可忽略的。

不可忽視的退休「隱藏費用」︰

  • 1. 房屋裝修費

從退休到終老平均長達20至30年，意味着你要在目前的居所再住上數十年，即使現在是全新一手住宅，屆時也已到20多年後也已到了必需大規模修繕的時候；如果你現在所住的地方已有20年的樓齡，屆時無論外觀或內在，可能都已相當陳舊。在兼顧漏水、外牆剝落等情況的同時，由於你年紀漸長，還有可能要在屋內加裝輔助扶手、無障礙的空間、明亮的燈光等等。這一切都需要龐大費用。

  • 2. 購買家俱、電器

一般家庭電器的壽命有10年已算很長，總不成每個雪櫃都用上20年吧？即使你現在買齊全新家電、然後開始退休，待得十年八年後，你可能要再換購另一批傢俱或電器，尤其是家電功能日新月異，能夠調節冷暖氣的空調、替你省卻你力氣的智能家俱，這些通通都需要錢，隨時像裝修費一樣，花費達6位數字！

  • 3. 家務助理

你現在可能很享受每天打掃房子的樂趣，到得70歲、80歲時，你的身體無法再承受粗重功夫，如果親人無法幫忙，最好是聘請家傭，或者上門的「鐘點」助理，而無論如何這都是一筆每月數千元的費用。

  • 4. 保健用品

醫療費用是每個人都會預想得到的，可能你已經買了有充足保障的醫療保險，但一些保健用品的費用，依然有可能是你意想不到的開支。例如枴杖、輪椅、甚至假牙、特製的座廁等等，可能現在健康的你沒想過日後要用這些東西，然而也有必要預留資金，去應付這類開支。

相關文章︰

「簡單是最高級的複雜」過來人分享︰退休後很多東西都是多餘

【理財加油站】35至50歲＝規劃退休「黃金時間」　三文治階層照顧兩代人　應如何部署？

【理財加油站】熊市期間退休　存款少近400萬？研究︰遇熊市該延遲退休

＝＝＝＝＝

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地釋放水訊號重振大市？ 恒指換馬有何影響？

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

【理財加油站】借錢出去要預咗收唔返　5名理財KOL分享教訓
今日
【理財加油站】借錢出去要預咗收唔返　5名理財KOL分享教訓
【無現金風波】電子支付是為了增加選擇　不是扼殺選擇
2023/08/21
【無現金風波】電子支付是為了增加選擇　不是扼殺選擇
【理財加油站】一個人影響不了股價？這3種人沽貨要注意
2023/08/18
【理財加油站】一個人影響不了股價？這3種人沽貨要注意
高收入不代表可致富　8成有錢人不靠遺產、沒高薪厚職　全靠遵循一個原則
2023/08/17
高收入不代表可致富　8成有錢人不靠遺產、沒高薪厚職　全靠遵循一個原則
【理財加油站】東西用得多就等於免費？「女孩數學」如何把奢侈消費合理化
2023/08/16
【理財加油站】東西用得多就等於免費？「女孩數學」如何把奢侈消費合理化
退休規劃產品 退休基金 退休金 財富及退休規劃 家具 財務自由 家務助理 儲蓄 退休 日圓

下一篇文章

【搶人才】60%僱主考慮增加MPF供款　專家︰MPF可成挽留人才新訣竅
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

總裁的退休哲學：不要太聰明、堅守3S策略
總裁的退休哲學：不要太聰明、堅守3S策略
【長者福利】買銀債、取MPF就拎唔到長生津？7大Q&A申請前必看
【長者福利】買銀債、取MPF就拎唔到長生津？7大Q&A申請前必看
逾半港人預計︰退休後仍要工作　住屋成本升、年輕人難照顧長者
逾半港人預計︰退休後仍要工作　住屋成本升、年輕人難照顧長者
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款