【老年破產】給子孫留下百萬「過世債」? 這4項退休後的「隱形費用」不容忽視

近日媒體瘋狂流傳一則「日本老夫婦錯判退休洗費、遺下巨債給子孫」的報導，據日本傳媒《The Gold Online》之原文，這只屬一則模擬個案。然而，類似個案也可能發生在我們身上，下文簡述這則在網絡上炒得火熱的模擬理財個案，並盤點4個大家經常忽略了的退休費用。退休生活隨時長達數十年，稍一不慎，這模擬個案有可能變為真實寫照。

2019年，日本金融廳一份工作報告提到「退休後30年內有2000萬日圓缺口」，雖然報告是促使大家正面看待「如何應對2000萬日圓的缺口」，但社會的爭議點卻落在「2000萬日圓根本不夠花」的問題上。該工作報告從2019年發表至今，仍不時引起日本媒體議論。而日本傳媒《The Gold Online》之所以設計這個模擬個案，也是針對這份工作報告。

以下為日媒的模擬個案︰

《The Gold Online》設計出一個65歲高橋先生及其太太、60歲的千里小姐，這模擬個案之中，兩夫婦聽從日本政府的建議，儲夠2000萬日圓（約110萬港元）就退休。豈料僅僅退休5年，就發掉退休儲蓄3分之1，因為日常生活費用都在漲價，存款花費的速度比預期快。另一方面，高橋雖然已退休，但其母親仍然健在，所以他即使退休，也要負責老母親的醫療費用。高橋先生72歲時，存款已經只剩下一半不到，家裡又因漏水而突然需要一筆龐大的裝修費用。

兩夫婦年過80歲後，原本的2000萬日圓存款已經花光了，這時兩人有醫療費及長期照顧費，因此在過世時留下高達1500萬日幣（約約80萬港元）的「過世債」，子孫在打點他們的喪禮同時要負擔這筆債務。

以上雖然是模擬個案，但當中提及過幾項退休支出，往往都被大家所忽視。從這個模擬個案中，我們得以反思，有幾項「隱藏費用」是部署退休時不可忽略的。

不可忽視的退休「隱藏費用」︰

1. 房屋裝修費

從退休到終老平均長達20至30年，意味着你要在目前的居所再住上數十年，即使現在是全新一手住宅，屆時也已到20多年後也已到了必需大規模修繕的時候；如果你現在所住的地方已有20年的樓齡，屆時無論外觀或內在，可能都已相當陳舊。在兼顧漏水、外牆剝落等情況的同時，由於你年紀漸長，還有可能要在屋內加裝輔助扶手、無障礙的空間、明亮的燈光等等。這一切都需要龐大費用。

2. 購買家俱、電器

一般家庭電器的壽命有10年已算很長，總不成每個雪櫃都用上20年吧？即使你現在買齊全新家電、然後開始退休，待得十年八年後，你可能要再換購另一批傢俱或電器，尤其是家電功能日新月異，能夠調節冷暖氣的空調、替你省卻你力氣的智能家俱，這些通通都需要錢，隨時像裝修費一樣，花費達6位數字！

3. 家務助理

你現在可能很享受每天打掃房子的樂趣，到得70歲、80歲時，你的身體無法再承受粗重功夫，如果親人無法幫忙，最好是聘請家傭，或者上門的「鐘點」助理，而無論如何這都是一筆每月數千元的費用。

4. 保健用品

醫療費用是每個人都會預想得到的，可能你已經買了有充足保障的醫療保險，但一些保健用品的費用，依然有可能是你意想不到的開支。例如枴杖、輪椅、甚至假牙、特製的座廁等等，可能現在健康的你沒想過日後要用這些東西，然而也有必要預留資金，去應付這類開支。

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