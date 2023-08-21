  • 30°C
香港時間 : 2023821日 (週一) 21:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開學優惠】Mac機、iPad最高減$2,300 ！信用卡推 Apple Store 5% 回贈

精明消費 20:30 2023/08/21

分享：

分享：

作為學生或教職員，不論是想有更有系統的課程記錄，還是方便地進行文書處理，平板電腦等數碼產品，都是每日必備工具。2023  Apple Back to school 優惠，除了有減價折扣、亦可用低至450元加購AirPods耳機、更能以信用卡回贈，獲取折上折的優惠。

點擊圖片放大

剛放榜收到錄取的應屆考生、在學的大專院校學生以及教職員們為新學年做好準備。不論是購買 Mac 還是 iPad，都能享受優惠。

Mac 系列減高達 HK$2,400

Apple 返校優惠中，最受矚目的是 Mac 系列產品。不論選擇 iMac（24"）、MacBook Pro（13”/14”/16"）還是 MacBook Air（13”/15"），都能享受減價優惠，幅度高達 HK$750 - HK$2,400。更優惠的是，只需加價 HK$100 就能升級至 Magsafe 充電盒，或者以 HK$450 的價格換購 AirPods Pro（第二代）。

此外，Mac mini 也能享受優惠，減價 HK$800。買 11" iPad Pro 或 iPad Air（第五代）可享減價 HK$400，而選購 12.9" iPad Pro 更能享受減價 HK$800。如果您對於創作或筆記有需求，還可加購 Apple Pencil（第二代）。

【Mac 優惠一覽】

-購買 iMac（24"）、MacBook Pro（13”/14”/16"）

或 MacBook Air（13”/15"）

-享減價 HK$750 - HK$2,400並能加購 AirPods（第三代）

-或 HK$100升級至 Magsafe 充電盒或 AirPods Pro（第二代）。

-Mac mini 更有 HK$800 減價優惠，並可加購 AirPods（第二代）。

【iPad 優惠一覽】
-11" iPad Pro 或 iPad Air（第五代）可享減價 HK$400，

-12.9" iPad Pro 則減價 HK$800，並可加購 Apple Pencil（第二代）。

大新信用卡『仲夏熱浪賞』
大新信用卡推出『仲夏熱浪賞』現金回贈優惠。即日起至 8 月 31 日，只要使用大新信用卡成功登記並累積指定簽賬金額，包括外幣、旅遊、Apple Store 零售店或網上商店以及食肆簽賬，即可享高達 5% 的現金回贈。即使在 Back to School 優惠期間購買 Macbook，也能享受此回贈。

『秒速狂熱大抽獎』活動
使用大新信用卡消費後，即可參加『秒速狂熱大抽獎』活動。只需即時登入大新流動理財，參與指定時間內的互動遊戲，成功跳入水泡即可參加抽獎。有機會贏取高達 500 港元商戶現金券，並不定時舉行『快閃星期五』特別獎賞，增加多款人氣產品的贈品。

合資格購買人士
即日至10月2日，，合資格購買者包括香港的大學或高等教育院校教職員、在學或已取錄學生，以及香港的公立或私立幼稚園、小學或中學的任何員工。每位合資格購買者，購買合資格 Mac或合資格iPad，只限獲得一件推廣產品，

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地釋放水訊號重振大市？ 恒指換馬有何影響？

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【信用卡優惠】拆解6家銀行回贈計劃　儲積分當錢使（更新恒生+FUN Dollars優惠）
2023/08/15
【信用卡優惠】拆解6家銀行回贈計劃　儲積分當錢使（更新恒生+FUN Dollars優惠）
【信用卡優惠】台灣旅行賺11%回贈　留意3大細節　教你食盡$700優惠
2023/08/10
【信用卡優惠】台灣旅行賺11%回贈　留意3大細節　教你食盡$700優惠
【信用卡優惠】餐飲簽賬回贈11%　回贈可兌換里數　留意門檻及上限
2023/08/08
【信用卡優惠】餐飲簽賬回贈11%　回贈可兌換里數　留意門檻及上限
【JUPAS放榜】Grant Loan申請全攻略　一文看清申請步驟／所需文件　香港升學必讀！
2023/08/08
【JUPAS放榜】Grant Loan申請全攻略　一文看清申請步驟／所需文件　香港升學必讀！
【入U必睇】交學費回贈2.4%／唔洗簽賬都有回贈　6張學生信用卡選擇
2023/08/06
【入U必睇】交學費回贈2.4%／唔洗簽賬都有回贈　6張學生信用卡選擇
Apple Pencil 著數優惠 電玩手遊 家電 商場活動 科技產品 AirPods iMac MacBook 現金回贈

下一篇文章

【旅遊熱話】日本6成遊樂設施加價　平均漲幅超過10%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【學貸2023】讀碩士籌謀學費唔使愁　學年未完仍可申請擴展學貸
【學貸2023】讀碩士籌謀學費唔使愁　學年未完仍可申請擴展學貸
【Asia Miles】「短加長減」新制10月起生效　3大方法助你抵銷「加價」影響
【Asia Miles】「短加長減」新制10月起生效　3大方法助你抵銷「加價」影響
【淘寶購物】不再免手續費! AlipayHK將收1%　但這4個方法免手續費
【淘寶購物】不再免手續費! AlipayHK將收1%　但這4個方法免手續費
【大灣區交通】深圳單車遊　每次唔洗1蚊　可用回鄉證+香港電話號碼
【大灣區交通】深圳單車遊　每次唔洗1蚊　可用回鄉證+香港電話號碼
【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步
【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步
【樂悠咭】1938年或之前出生　9月1日起可申請｜長者優惠大集合（不斷更新）
【樂悠咭】1938年或之前出生　9月1日起可申請｜長者優惠大集合（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款