【開學優惠】Mac機、iPad最高減$2,300 ！信用卡推 Apple Store 5% 回贈

作為學生或教職員，不論是想有更有系統的課程記錄，還是方便地進行文書處理，平板電腦等數碼產品，都是每日必備工具。2023 Apple Back to school 優惠，除了有減價折扣、亦可用低至450元加購AirPods耳機、更能以信用卡回贈，獲取折上折的優惠。

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剛放榜收到錄取的應屆考生、在學的大專院校學生以及教職員們為新學年做好準備。不論是購買 Mac 還是 iPad，都能享受優惠。

Mac 系列減高達 HK$2,400

Apple 返校優惠中，最受矚目的是 Mac 系列產品。不論選擇 iMac（24"）、MacBook Pro（13”/14”/16"）還是 MacBook Air（13”/15"），都能享受減價優惠，幅度高達 HK$750 - HK$2,400。更優惠的是，只需加價 HK$100 就能升級至 Magsafe 充電盒，或者以 HK$450 的價格換購 AirPods Pro（第二代）。

此外，Mac mini 也能享受優惠，減價 HK$800。買 11" iPad Pro 或 iPad Air（第五代）可享減價 HK$400，而選購 12.9" iPad Pro 更能享受減價 HK$800。如果您對於創作或筆記有需求，還可加購 Apple Pencil（第二代）。

【Mac 優惠一覽】

-購買 iMac（24"）、MacBook Pro（13”/14”/16"）

或 MacBook Air（13”/15"）

-享減價 HK$750 - HK$2,400並能加購 AirPods（第三代）

-或 HK$100升級至 Magsafe 充電盒或 AirPods Pro（第二代）。

-Mac mini 更有 HK$800 減價優惠，並可加購 AirPods（第二代）。

【iPad 優惠一覽】

-11" iPad Pro 或 iPad Air（第五代）可享減價 HK$400，

-12.9" iPad Pro 則減價 HK$800，並可加購 Apple Pencil（第二代）。

大新信用卡『仲夏熱浪賞』

大新信用卡推出『仲夏熱浪賞』現金回贈優惠。即日起至 8 月 31 日，只要使用大新信用卡成功登記並累積指定簽賬金額，包括外幣、旅遊、Apple Store 零售店或網上商店以及食肆簽賬，即可享高達 5% 的現金回贈。即使在 Back to School 優惠期間購買 Macbook，也能享受此回贈。

『秒速狂熱大抽獎』活動

使用大新信用卡消費後，即可參加『秒速狂熱大抽獎』活動。只需即時登入大新流動理財，參與指定時間內的互動遊戲，成功跳入水泡即可參加抽獎。有機會贏取高達 500 港元商戶現金券，並不定時舉行『快閃星期五』特別獎賞，增加多款人氣產品的贈品。

合資格購買人士

即日至10月2日，，合資格購買者包括香港的大學或高等教育院校教職員、在學或已取錄學生，以及香港的公立或私立幼稚園、小學或中學的任何員工。每位合資格購買者，購買合資格 Mac或合資格iPad，只限獲得一件推廣產品，

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