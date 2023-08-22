【今日優惠精選】freshtea正價飲品 買1送1｜Bioré洗面膏試用裝 免費派發

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. freshtea：正價飲品 買1送1
即日起至8月24日，購買任何正價飲品一杯，即可免費獲同款飲品一杯。
推廣優惠時間：
apm/土瓜灣/沙田分店 ：中午12時至下午5時
葵涌分店：下午1時至下午6時
2. Bioré：洗面膏試用裝 免費派發
在指定日子免費派發試用裝：
派發地點及時間：
8月20日：
13:00 – 18:00 沙田地鐵站B出口
8月26日：
13:00 – 18:00 尖沙咀海防道
13:00 – 17:00 大浪灣泳灘
8月27日：
13:00 – 18:00 銅鑼灣記利佐治街
13:00 – 17:00 清水灣
9月2日：
13:00 – 18:00 葵芳地鐵站D出口
13:00 – 17:00 石澳泳灘
9月3日：
13:00 – 18:00 旺角東地鐵站C出口
13:00 – 17:00 赤柱正灘
3. 759 阿信屋：今期勁筍推介
即日起至9月3日，759阿信屋推出今期最新優惠，大量貨品兩件優惠，其中澳洲便士酒莊精選紅酒（750ml）買一送一，更多優惠可查看下圖。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選