未來10年投資趨勢是什麽？美媒︰這5隻股票將稱霸市場

隨著市場發展，具備增長潛力的股票也在改變，在2010年初，美國證券交易所交易的市值最大的股票是一家石油生產商。只有兩隻科技股位列前五。然而隨著科技告訴發展，加上AI的出現，前五的股票已大不相同。

現時，所有五隻最大的股票都主要關注技術，未來會出現更大的變革嗎？根據The Motley Fool撰稿人、醫療保健板塊投資人Keith Speights表示，也許未來會有大改變，但他認為，到2030年，以下5隻大股票也將是增長巨大的股票。



1. Apple (AAPL)

Apple是當今世界上最大的公司，市值達2.7 萬億美元，Speights預計，它將在2030年甚至更長時間保持這一領先地位。Apple每年都會出新機，每年到9月，各位蘋果的Fans就會第一時間買入。另外， iPhone 的版本定期都會升級，包括App Store、Apple Card 和 iCloud 在內的服務已經成為蘋果的巨大增長動力，並且應該會繼續獲得動力。



Speights還預計，增強現實和虛擬現實可能會成為蘋果在本世紀末的主要推動力。這家科技巨頭的增長速度可能不如前五名中的其他一些公司，但蘋果目前的市值已經非常有優勢。



2. Microsoft (MSFT)

另一個熟悉的公司就是微軟，其目前市值為2.3萬億美元，略低於蘋果。Speights表示，他並不驚訝微軟未來幾年内可以縮小差距，微軟甚至可以超越蘋果，但Speights預計，微軟仍然會緊隨蘋果後面。



微軟的主要增長動力：人工智能（AI），隨著人工智能對生活的便利，事實證明，微軟與OpenAI合作，以及對OpenAI的重大投資都是明智一舉。Speights認為微軟的Azure雲平台將因與OpenAI的生成式人工智能技術的集合而成為大贏家。另外，遊戲也是微軟的另一個巨大的機會，特別是在其收購動視暴雪的情況下。



3.Alphabet（GOOGL）

微軟的市值與目前第三大股票 Alphabet 之間存在相當大的差距。谷歌母公司目前估值超過 1.6 萬億美元。Speights預測道，到 2030 年 Alphabet 將變得更大，但仍落後於微軟。



早些時候關於生成式人工智能會擾亂谷歌搜索的擔憂似乎被誇大了。Alphabet 將生成式人工智能與 Google 搜索集成SGE，收到了積極的用戶反饋。該公司相信 SGE 可以幫助其更有效地向用戶投放廣告。



人工智能應該會從 Alphabet 的雲服務業務中受益匪淺。超過 70% 的生成式 AI獨角獸公司使用 Google Cloud。Speights預計，Google Cloud將在未來幾年成為 Alphabet 更大的增長動力。



4. Amazon (AMZN)

亞馬遜躋身前三名股票並不會令人驚訝，不過，Speights指，期待這家電子商務和雲服務巨頭能夠在 2030 年佔據第四名的位置。



儘管亞馬遜已經佔據了電子商務市場的主導地位，但它在電子商務領域仍有進一步增長的空間，它還有機會擴展到醫療保健等新市場。



不過，亞馬遜的主要增長引擎可能仍將是其雲部門。亞馬遜網絡服務（AWS）目前佔據最大的市場份額。儘管面臨來自微軟Azure、Google Cloud和其他公司的日益激烈的競爭，但他預計AWS將繼續成為亞馬遜增長背後的動力。



5. Nvidia (NVDA)

英偉達直到今年早些時候才躋身前五，但隨著該股價值大約增加兩倍，英偉達現在在美國證券交易所交易的最大股票中佔有一席之地。



Speights表示，有人預測英偉達在未來幾年的排名會更高，他同意這種可能性，他的預感是該芯片股將在 2030 年保持目前的地位。



英偉達無疑擁有巨大的增長前景，其圖形處理單元 (GPU) 非常適合人工智能應用程序。他不認為這種情況會改變，而且，和許多人一樣，他認為對 Nvidia GPU 的需求將在未來十年顯著增加，然而，該公司預計的增長大部分已計入股價中。

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