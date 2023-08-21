美銀︰要為「5%世界」做好準備　債息長期高企帶來什麽後果？

美國加息已成為近年來的熱議話題，為抑制不斷上升的通貨膨脹，聯儲局不斷加息，而維持高利率將推動國債收益率不斷上升，逐漸達到十多年來的最高水平。很多人開始思考，國債市場正常時怎樣的？未來不久會回落至正常水平嗎？根據彭博社引述美國銀行策劃師們表示，投資者要為「5%世界」做好準備，也就是為長期的高利率做好準備。



根據彭博社引述前加拿大銀行官員、現任貝萊德投資研究所負責人Jean Boivin表示，儘管最近市場有所緩解，但長期通脹壓力仍然存在，在未來幾年，宏觀不確定性仍將是主要問題，長期債券收益率將不斷上升。

長期債券收益率高企帶來什麽後果？

雖然較高的利率會通過增加債券持有人的利息支付來減輕衝擊，但它們也有可能對消費者支出和其他方面造成壓力。



1. 投資其他資產的意願降低

美國的結算地位令美國政府債券市場成為世界上最重要的市場。很多金融資產的價格均根據美國國庫債券的價格而定。美國國庫債券收益上升，表示市場對增持其他類型風險的意願降低，並渴望從其他類型資產中得到更高的風險溢價。

2. 投資者將要求更高收益

根據彭博社引述量化基金AlphaSimplex Group的首席研究策略師兼投資組合經理Kathryn Kaminski説道，如果通脹持續高企，他就不想持有長期債券，因為投資者通常會要求更高的付款，以應對長期放棄資金的風險。



3. 個人和企業都需要付出更多成本

美國國債是全球借貸成本的基準，收益率一旦上升，企業將需要以更高的成本來發債，而個人借款者也將需要付出更多才能從銀行借錢。



4. 更高的抵押利率 對房地產構成威脅

隨著收益率上升，抵押貸款人可以收取更高的抵押利率，也就是買家需要支付更高的利息，因此利息負擔也對房地產市場造成壓力。



5. 增加政府融資成本 使赤字進一步惡化

同理，隨著收益率上升，將增加美國政府的融資成本，使本已存在的赤字進一步惡化，本年度，約1萬億美元用於彌補缺口。



在去年經濟疲軟的影響下，很多人都預期經濟衰退將至，這將推動聯儲局放鬆貨幣政策，讓人們對經濟大幅反彈抱有希望。但是，聯邦公開市場委員會的官員們表示，即使美聯儲決定放寬利率以減少政策限制，也可能會繼續削減其債券持有量，這可能會再次拖累債券市場。

Jean Boivin表示，世界各國央行正在發生重大改變，多年來，他們將利率保持在遠低於被認為中性的利率，以刺激經濟並防範通貨緊縮風險。但現在情況改變了，即使長期中性利率沒有改變，央行也會將政策維持在中性利率之上，以避免通脹壓力，也就是投資者們應該做好長期高利率的準備。

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