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【旅遊熱話】日本6成遊樂設施加價　平均漲幅超過10%

精明消費 12:03 2023/08/21

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暑假期間香港人都湧到外地，迎接全面放寬後的第一個夏天，而日本自然是大家的首選旅遊地點。不過今年無論到日本、台灣或其他地區，不難發現到處都在漲價，除了機票及住宿成本高昂，連日常的遊樂設施都加價了。日本傳媒引述一項調查發現，由於成本上升，日本約60%的遊樂園和休閒設施，在過去一年都已經提高、或決定提高入場費和其他費用。

調查機構Tokyo Shoko Research Ltd對全日本107個設施進行了調查，發現其中62個設施自2022年7月以來宣布提高入場費、使用費或其他費用。76%的遊樂園、65%的水族館和52%的主題公園宣布加價，平均加價幅度分別為14%、13%和11%。

漲價因電費及勞動成本上漲

調查指，費用增加的主要原因是電費及勞動成本上漲，人手短缺是很重要的因素之一。《日經中文網》則指，在夏季迎來旺季的游泳池方面，啟動冷卻設備來管理水溫的燃料費暴漲。

動物園和野生動物園方面，宣布漲價的比例較低，為41%，平均漲幅為12%。加價比例較低的原因是，這些設施中有許多是由第三部門公司運營並獲得地方政府的補貼。不過，《日經中文網》指出，動物園也面對成本上漲問題，以白濱的Adventure World為例，從4月起把門票提高到了5300日元，上漲了800日元。除了照明和取暖費用暴漲外，動物們的飼料採購成本也在上漲，依賴進口的飼料及肉類價格居高不下。

更多設施採用浮動票價

採用浮動票價的設施也愈來愈多，它們主要是根據週末、節日、暑假等旺季去調整價格，例如7月至8月的旺季，門票價格便會較平時有所提高。

在宣布漲價的主題公園中，大阪環球影城的一日票最高費用突破1萬日圓，達到10,400 日圓。東京迪士尼度假區也計劃從 10 月起將其園區一日票最高價格提高1,500日圓至10,900日圓。

《日經中文網》引述東京商工研究中心的一位代表評論說，到目前為止，漲價主要是在有能力吸引顧客的知名設施中實施的，但這一運動可能會蔓延到地區設施。

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