【無現金風波】電子支付是為了增加選擇　不是扼殺選擇

台灣女星來港旅遊，在餐廳被拒收現金一事，引起兩地熱議。這次事件令我們反思，當初電子支付的出現，就是為了增加支付的選擇，打破現金的壟斷；如今電子支付已成「大台」，商家又有沒有倒過來、關注使用現金的少數群眾呢？

原意方便 卻令部分人不便

發展智慧城市是大趨勢，然而近年許多有關電子支付的風波，引發大家思考，電子支付的「初心」是什麼︰

令付款變得更方便，減低支付成本

減少人與人的接觸，令支付更衛生

增加購物渠道，網購也可更便利付款

更有效追蹤資金流向，減少洗黑錢風險

上述都是電子支付的好處，但全部都建基於一個大原則︰「自由選擇」。消費者可以自由選擇使用什麼支付方式，包括現金，這才是踏入21世紀最大的進步。否則，原意是「予人方便」的服務，也會變成「令人不便」。

無現金社會5大隱憂

其實無論香港或台灣，近年都增加了許多電子支付的方式，商家或消費者都習慣用各式各樣的電子支付工具。然而，不少人開始發現電子支付也有弊處，台灣學者張冠群便曾撰文指，無現金社會有5大隱憂︰

個人私隱︰消費者的個人行蹤及消費習慣等訊息，會非自願地被金融機構知悉

單一風險︰黑客攻擊，軟體衝突、當機、硬體損壞、停電及其他原因，都可能導致服務中斷

少數群體保障︰對習慣使用現金支付的消費者而言，他們使用服務會變得困難

不利理財︰無現金時代可能使消費者陷於過度消費，無力償還的風險

金融機構成本增︰增加金融機構的管帳戶理與經營成本，金融機構也可能將此以管理費的形式轉嫁給消費者

無論多先進的發明，總會有好處也有壞處，重點在於我們如何保持箇中平衡，使其不變成雙面刃，而是創造各方可共處的社會。

拒收現金違法嗎？

香港沒有明文規定商家不可拒收現金，只提到「在商業交易中，交易雙方可因應實際情況及需要，決定有關的交易條款，包括支付媒介，是否接受現金支付屬商業決定。」

至於在內地，電子支付愈趨普及也帶來弊端，不少年長一輩也曾被拒收現金。因此，人民銀行近年強調拒收是違法的，並加大執法力度，定期公布處罰拒收現金的相關單位及負責人的詳情。

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