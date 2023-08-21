【加密市場一周】加密貨幣托管商 Prime Trust 申請破產保護

上周，加密貨幣市場交易量下跌至 307億美元。比特幣於周三報 29,211美元，下跌1.56%。以太幣一周下跌1.30%，周三報 $1,829 美元。



穩定幣必須持有最低基本資本100萬新加坡元（約合74萬美元），並在收到請求后的五個工作日內提供贖回。中央銀行的框架將適用於以新加坡元或任何G10貨幣挂鉤的單幣種穩定幣。尋求在新加坡獲得監管的此類穩定幣發行者必須滿足與價值穩定性、資本和贖回資本相關的特定要求。穩定幣發行者Circle在今年六月獲得了新加坡金融管理局頒發的數位支付代幣服務許可證。



總部位於拉斯維加斯的加密貨幣托管商 Prime Trust 於週一申請了第11章破產保護，這是這家陷入困境的金融科技公司的最新挫折。這項破產申請是在內華達監管機構於去年六月底將 Prime Trust 放入接管中之後提交的，監管機構裁定該公司資不抵債，無法為客戶提供服務。此舉是在過去一年中 Prime Trust 及其關聯公司遭遇一系列困難後採取的行動。去年六月，Prime Trust 登上頭條，當時競爭對手加密貨幣托管商 BitGo 簽署了意向書，表示有意收購該公司，但僅僅兩周後便撤出。BitGo 並未說明終止交易的原因。



據監管機構稱，Prime Trust 自 2021 年 12 月失去了部分客戶加密貨幣錢包的訪問權後，錯誤地使用了客戶資金進行提款。監管文件報告稱，儘管在托管中擁有價值 6800 萬美元的數字資產，Prime Trust 仍欠客戶逾 8200 萬美元的法定貨幣存款。但分析顯示，這些資金大部分是持有不流動的代幣，而不是比特幣。將資金存放在 Prime Trust 的其他加密貨幣公司在禁令發布後爭相向客戶保證，並撤回了他們的資產。



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信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報6,225點，一周下跌2.3% ；信昇比特幣指數報7,042點，一周下跌2.0%；信昇以太幣指數報15,696點，一周下跌 1.5%; 信昇加密穩定幣報999.33點。信昇比特幣現價指數報29,156點，一周下跌2.0%；信昇以太幣現價指數報1,826點，一周下跌1.6%。

指數 指數水平（點）(截至2023-08-09) 一周變化 信昇加密貨幣指數 6225 -2.3% (-147) 信昇比特幣指數 7042 -2.0% (-143) 信昇以太幣指數 15696 -1.5%(-247) 信昇加密穩定幣指數 999.33 -0.00349%(-0.03491) 信昇比特幣現貨指數 29156 -2.0%(-591) 信昇以太幣現貨指數 1826 -1.6%(-29)

*截至2023年8月16日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。