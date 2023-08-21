  • 29°C
香港時間 : 2023821日 (週一) 08:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密市場一周】加密貨幣托管商 Prime Trust 申請破產保護

博客 08:00 2023/08/21

分享：

分享：

上周，加密貨幣市場交易量下跌至 307億美元。比特幣於周三報 29,211美元，下跌1.56%。以太幣一周下跌1.30%，周三報 $1,829 美元。

穩定幣必須持有最低基本資本100萬新加坡元（約合74萬美元），並在收到請求后的五個工作日內提供贖回。中央銀行的框架將適用於以新加坡元或任何G10貨幣挂鉤的單幣種穩定幣。尋求在新加坡獲得監管的此類穩定幣發行者必須滿足與價值穩定性、資本和贖回資本相關的特定要求。穩定幣發行者Circle在今年六月獲得了新加坡金融管理局頒發的數位支付代幣服務許可證。

總部位於拉斯維加斯的加密貨幣托管商 Prime Trust 於週一申請了第11章破產保護，這是這家陷入困境的金融科技公司的最新挫折。這項破產申請是在內華達監管機構於去年六月底將 Prime Trust 放入接管中之後提交的，監管機構裁定該公司資不抵債，無法為客戶提供服務。此舉是在過去一年中 Prime Trust 及其關聯公司遭遇一系列困難後採取的行動。去年六月，Prime Trust 登上頭條，當時競爭對手加密貨幣托管商 BitGo 簽署了意向書，表示有意收購該公司，但僅僅兩周後便撤出。BitGo 並未說明終止交易的原因。

據監管機構稱，Prime Trust 自 2021 年 12 月失去了部分客戶加密貨幣錢包的訪問權後，錯誤地使用了客戶資金進行提款。監管文件報告稱，儘管在托管中擁有價值 6800 萬美元的數字資產，Prime Trust 仍欠客戶逾 8200 萬美元的法定貨幣存款。但分析顯示，這些資金大部分是持有不流動的代幣，而不是比特幣。將資金存放在 Prime Trust 的其他加密貨幣公司在禁令發布後爭相向客戶保證，並撤回了他們的資產。

 以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷

信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報6,225點，一周下跌2.3% ；信昇比特幣指數報7,042點，一周下跌2.0%；信昇以太幣指數報15,696點，一周下跌 1.5%; 信昇加密穩定幣報999.33點。信昇比特幣現價指數報29,156點，一周下跌2.0%；信昇以太幣現價指數報1,826點，一周下跌1.6%。

指數指數水平（點）(截至2023-08-09)一周變化
信昇加密貨幣指數6225-2.3% (-147)
信昇比特幣指數7042-2.0% (-143)
信昇以太幣指數15696-1.5%(-247)
信昇加密穩定幣指數999.33-0.00349%(-0.03491)
信昇比特幣現貨指數29156-2.0%(-591)
信昇以太幣現貨指數1826-1.6%(-29)

*截至2023年8月16日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。 

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】打工仔一直捉錯MPF入市時機？MPF資金流話你知點解 立即收看
開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳雅芳 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

最新專欄文章 更多

【加密市場一周】HashKey、OSL獲香港加密幣零售牌照｜PayPal推美元穩定幣
2023/08/14
【加密市場一周】HashKey、OSL獲香港加密幣零售牌照｜PayPal推美元穩定幣
【加密市場一周】SEC要求Coinbase暫停比特幣以外交易
2023/08/07
【加密市場一周】SEC要求Coinbase暫停比特幣以外交易
【加密市場一周】OpenAI CEO推出WorldCoin　美聯儲FedNow可為CBDC奠基
2023/07/31
【加密市場一周】OpenAI CEO推出WorldCoin　美聯儲FedNow可為CBDC奠基
【加密市場一周】美法院裁定瑞波幣不算證券｜貝萊德最大ETF向散戶提供投票權
2023/07/24
【加密市場一周】美法院裁定瑞波幣不算證券｜貝萊德最大ETF向散戶提供投票權
【加密市場一周】香港成立Web3工作組　英國諮詢數字證券沙盒
2023/07/17
【加密市場一周】香港成立Web3工作組　英國諮詢數字證券沙盒
收購 電子支付 虛擬貨幣 內華達 中央銀行 拉斯維加斯 新加坡 贖回 新加坡元 比特幣

下一篇文章

【強積金教學】網上DIY強積金帳戶　早整合早享受
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

6旬婦想兩年後退休　如何創造每月2萬元被動收入？
6旬婦想兩年後退休　如何創造每月2萬元被動收入？
5旬夫婦計劃提早退休　買樓收租抑或買收息股？專家︰這樣做可應付到90歲
5旬夫婦計劃提早退休　買樓收租抑或買收息股？專家︰這樣做可應付到90歲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款