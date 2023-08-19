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【深圳好去處】最新南頭古城展覽　巨型太空艙摩天輪　科幻螺旋設計書店

精明消費 10:51 2023/08/19

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繁忙的都市生活中，偶爾選擇快閃出走，放鬆心情，探索新的地方，讓生活更有趣的方式。到訪深圳，可以來一趟輕鬆愉快的一日遊，開展一天南頭古城、巨型摩天輪、及書店探索之旅，無論帶同家人朋友或一人出走亦不錯，即看下文圖文介紹︰

1.南頭古城
南頭古城被稱為「粵東首郡 港澳源頭」，公元1573年新安縣於此成立治所。作為嶺南重鎮和深港發展源頭，曾是深港地區的政治、軍事和經濟中心。如今是一個以歷史為基本，具多元文化的城市創意街區，亦是深圳欣賞古蹟，出遊拍照的熱門地點。

來到南頭古城，必定要到其最新文化建築展覽，第九屆深港城市建築雙城雙年展（簡稱「深雙」）南山區南頭古城分展。展覽由張宇星博士、韓晶博士擔任策展人，以「春景梧桐-城村拚圖」（Urban Village Tangram）為主題，通過六幢城中村自建房的微改造、44位藝術家和3個藝術機構、合共97件作品以及9個快閃空間，回應當前城市發展當中的焦點主題。是次展覽為期3個月，展期由即日至至11月19日。

來到南頭古城，必定要到其最新文化建築展覽，

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地點:南頭古城春景街、梧桐街交界

展覽日期:即日至11月19日

平日時段：10:00-18:00

週五至週日時段：10:00-20:30

地址：深圳市南山區南頭街道深南大道12020號
開放時間：每日10:00-17:00（週一閉館）
交通：乘地鐵12號線至【南頭古城站】或【中山公園站】

 

2.「灣區之光」摩天輪

位於歡樂海灣的著名打卡點，「灣區之光」摩天輪高達128米，樓高達40層，比位於香港中環的AIA摩天輪足足高一倍，採用國內首創的魚鰭狀異形大立架設計，為世界原創，被譽為「灣區之光」，配備28個寬闊太空艙 「異形」魚更鰭立架，提高穩定性，360度迴轉超大玻璃，高空俯瞰前海灣及珠江口伶仃洋景色。全球只有四座摩天輪採用這種全天景迴轉設計，其他分別是英國「倫敦眼」、美國拉斯維加斯「豪客」，以及新加坡「飛行者」摩天輪才有這個設計。距離南頭古城只有數公里，不過從南頭古城前往需要換乘地鐵，建議打車會前往更方便。

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「灣區之光」摩天輪

常規票 ：平日及周末 人民幣￥150一位

法定節假日：人民幣￥180一位

入場門票包括: 摩天輪單次運行1圈

開放時間10:30~21:30（週一、週三、週四） 10:30~22:00（週五至週日及法定節假日）

交通: 深圳地鐵:地鐵5號線臨海站B2出口、或地鐵1號線新安站E出口，步行數分鐘

3.科幻螺旋設計書店:鍾書閣

除了著名的前海摩天輪，歡樂海灣還有一家極具魅力的書店一一鍾書閣。這裡的書架採用了螺旋式設計，展現出濃厚的科技感，絕對是一個集書香和藝術於一身的圖書館。鍾書閣佔地1,100平米，擁有約45,000冊的圖書藏品。從正面看，它就像一個時鐘錶盤，象徵著時間和知識的永恆；同時又像一個無底的漩渦，一直在吸引著站在它面前的人。壯觀的通頂書牆令人驚嘆不已。書籍被分門別類地整齊擺放，而螺旋式的書架設計不僅美觀獨特，還成為了網紅書店的拍照打卡地點之一。

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鍾書閣

地址: 深圳市寶安區華僑城歡樂港灣東岸L1-021
交通：地鐵5號線臨海站B2出口
營業時間：10:00-22:00

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欄名 : 消費錦囊

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