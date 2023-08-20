【搶人才】60%僱主考慮增加MPF供款　專家︰MPF可成挽留人才新訣竅

香港近年一直面對「請人難」的問題，其實留住人才也是僱主的一大挑戰。調查研究機構韋萊韜悅（Willis Towers Watson，簡稱WTW）香港及澳門區退休主管周沛言（William）接受本網專訪指出，有見僱員對退休計劃的關注度日漸提高，僱主可以利用強積金自願性供款作為誘因，在支援員工部署未來退休生活的同時，成為搶人才、留住人才的工具。

根據韋萊韜悅今年6月發布的一份福利趨勢調查，有38%受訪僱員表示優先重視退休計劃或長期財務福利。William認為，結果反映僱主進行額外的自願性供款，能夠切合僱員對企業福利的期望，相信有效成為「搶人才、留人才」的工具之一。

「因為這是僱主進行供款，而不是僱員的薪金收入，所以並不需要繳稅，對他們來說感覺上更抵！」William引述該行一份非公開報告指出，有60%受訪僱主考慮進行自願性供款，在強制供款5%之上額外供款2.5%至5%（即合共為僱員供款7.5%至10%），實際情況視乎行業有所不同。「儘管（僱主進行自願性供款）多數發生在金融行業，但其實各行各業也有此趨勢。若果行業之中有大規模的龍頭集團（願意採用），相信推進的速度就會較快。」William說。

長期零息致大眾忽略通脹風險

「提早退休」大概是不少香港打工仔的夢想，對於部署退休的市民，William提醒大家及早認清通脹風險。「大眾只會留意（強積金）基金的價格上落、這個月的表現走勢，但對於長年期的投資來說，通脹是一個很重要的範疇！」他解釋，香港過往一段長時間處於低息環境，市民大眾對通脹風險的認知和敏感度不足，往往到退休提取畢生積蓄時才發現儲備不夠。

「從僱員數據可見，部分強積金成員仍然投資於十分保守的貨幣市場基金，長久下去，通脹會一步步蠶蝕他們的財富。」William如是說。根據政府統計處最新數據，香港今年6月份消費物價指數按年升1.9%，略低於5月份的升2%。參考積金評級（MPF Ratings）公布2023年7月份強積金表現調查，2023年首7個月以來，貨幣市場基金累計回報只有1.76%。

自2000年12月實施強積金制度以來，按僱員入息5%作強制性供款的比例，已經維持快將23年不變。問及香港應該上調強積金的強制性供款比例，William直言考慮時需要十分謹慎，亦需要一個長遠的目標才能推進此事，例如整體香港社會對「多少儲備才足夠退休」設立標準。

調整供款比例需謹慎處理 鼓勵自願供款更為理想

「短期情況的話，最近香港也有討論提高強積金供款上限金額，社會上已聽見不同聲音，例如僱主擔心對人力資源成本帶來影響......」William認為，香港正在處於經濟復蘇初期，不限於強積金，但任何增加供款壓力的措施也要更加小心處理，強調及早建立儲蓄習慣、提高儲蓄金額對準備退休生活絕對有幫助。

William續說，希望透過教育而非強制性的方式，讓大眾看見提早強積金供款的好處，從而鼓勵他們進行自願性供款，為退休生活做好準備。「如果強制性推行，總會有人願意、有人不願意，那麼社會就會出現較大反彈；以自願性方法進行，相信效果會比較理想。」

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撰文：蔡穎霖

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