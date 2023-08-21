【今日優惠精選】魚事者3元燒賣／限定tote bag｜永安百貨10日快閃激減 低至2折

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 魚事者：3元燒賣/限定tote bag

主打魚品輕食的魚事者，進駐銅鑼灣希慎廣場，推出一系列優惠，包括3元燒賣，即日起來希慎店消費滿100元＋followIG，即送新店限定tote bag一個。

魚事者（銅鑼灣希慎店）

地址：銅鑼灣希慎廣場11/F 美食廣場1102號

電話：6383 2683

營業時間：上午11:30至晚上9:00

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2. 永安百貨：10日快閃激減 低至2折

由即日起至2023年8月27日，永安百貨舉行期間限定10日快閃激減，精選貨品低至2折。除了大量貨品有超筍激減優惠，還有一系列門市即減優惠。

網址：按此

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3. 宜家家居 IKEA：太古店 派發見面禮

一連三個周末，只要到太古IKEA朝「猩」打卡，送特別版猩猩帽。

見面禮派發詳情：

時間：12pm-4pm

日期 ：2023年8月19日-8月20日，8月26日-8月27日

地點：太古城中心1/F (溜冰場附近)

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撰文：hket小編

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