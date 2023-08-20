【北上消費攻略】實測深圳遙距落單、隨時有優惠！留意要內地電話號碼 精明消費 09:30 2023/08/20 分享： 分享： 來到內地玩樂、玩得又餓又累！去到餐廳仲要排隊等位？又不知怎樣掃碼下單？今集《理財最前線》教你如何用手機遙距取號、自助點餐！即用2分鐘睇以下短片︰ 理財最前線 【北上消費攻略】實測深圳遙距落單、隨時有優惠！留意要內地電話號碼 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 北上靈活行 毋需內地電話／銀行戶口 Call車最便捷方法 2023/08/13 北上靈活行 毋需內地電話／銀行戶口 Call車最便捷方法 【理財方法】教你Excel自創個人記賬本 擺脫月光話咁易！（附365日儲蓄打卡法） 2023/08/06 【理財方法】教你Excel自創個人記賬本 擺脫月光話咁易！（附365日儲蓄打卡法） 【好過搭的士】信用卡有機場接送優惠 隨時平過的士 小心魔鬼細節 2023/07/30 【好過搭的士】信用卡有機場接送優惠 隨時平過的士 小心魔鬼細節 拒做「低頭族」 學懂這2招戒除手機癮 增理財效率 2023/07/23 拒做「低頭族」 學懂這2招戒除手機癮 增理財效率 海外簽賬莫只貪回贈 免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併 2023/07/16 海外簽賬莫只貪回贈 免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併 著數優惠 手機Apps 美食 網絡熱話 商場活動 玩樂 餐廳 深圳