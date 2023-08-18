【高息定期存款】5厘定存10幾款任你揀 拆解銀行加息背後原因 收息攻略 20:30 2023/08/18 分享： 分享： 8月份定期存款有加無減，最新仲有幾間達5厘高息！長存期都加到上4.5厘，銀行因咩事咁等錢使？今集《ET至高息》即刻同你拆解背後原因，然後細數10幾款5厘高息任君選擇！即用2分鐘睇︰ ET至高息 【高息定期存款】5厘定存10幾款任你揀 拆解銀行加息背後原因 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【定期存款2023】重見5厘高息 10萬起存搶銀債退款｜建行撤走20厘高息 今日 【定期存款2023】重見5厘高息 10萬起存搶銀債退款｜建行撤走20厘高息 50萬元定期存款｜5.2厘3個月收息$6,500、3個選擇1年收息$22,000（8月18日更新） 今日 50萬元定期存款｜5.2厘3個月收息$6,500、3個選擇1年收息$22,000（8月18日更新） 【銀色債券2023】百萬元退款有咩出路？帶你搵5厘高息定存（新增華僑4.75厘） 今日 【銀色債券2023】百萬元退款有咩出路？帶你搵5厘高息定存（新增華僑4.75厘） 10萬元定期存款 │兩個5厘選擇、6個月4.68厘｜比百萬門檻更高息（8月18日更新） 2023/08/17 10萬元定期存款 │兩個5厘選擇、6個月4.68厘｜比百萬門檻更高息（8月18日更新） 【美元定期存款】5.6厘破頂息 比銀債更高息｜3個月5.5厘、12個月長息5.1厘 2023/08/16 【美元定期存款】5.6厘破頂息 比銀債更高息｜3個月5.5厘、12個月長息5.1厘 創興銀行（01111） 大新銀行集團（02356） 富邦銀行 花旗銀行 財富及資產管理 退休規劃產品 財富及退休規劃 退休 收息產品 儲蓄