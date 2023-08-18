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【高息定期存款】5厘定存10幾款任你揀　拆解銀行加息背後原因

收息攻略 20:30 2023/08/18

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8月份定期存款有加無減，最新仲有幾間達5厘高息！長存期都加到上4.5厘，銀行因咩事咁等錢使？今集《ET至高息》即刻同你拆解背後原因，然後細數10幾款5厘高息任君選擇！即用2分鐘睇︰

ET至高息
【高息定期存款】5厘定存10幾款任你揀　拆解銀行加息背後原因
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欄名 : 存款收息

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