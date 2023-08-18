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【Rolex】最新紀念款勞力士Daytona　爆升近3倍　市價169萬（附升值名錶款）

個人增值 17:34 2023/08/18

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Rolex 在推動賽車運動中具重大影響力，最新推出的勒芒24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）百年紀念版腕錶，當中測速計外圈上100轉為紅色，錶面與計時盤的配色非常鮮明，型號為 126529LN 的特別款，首批手錶已經開始交付給客戶，除了樣子吸睛，更十分搶手，據名錶分析網數據，比起當初的零售價，現時市價更大升近3倍。

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據外國名錶網站Professional Watches引述Rolex Daytona Le Mans 週年紀念版（型號 126529LN）零售價為51,700歐元(約44萬港元)，價格現時已達198,000歐元(約169萬港元)，升幅達到288%。新款腕錶以18K白色黃金鍛造，測速計外圈上的紅色陶質數字「100」旨在向Le Mans 24小時耐力賽的百年賽史致敬。一體成型的黑色Cerachrom陶質測速計外圈，除了樣子好看，更有強大耐用性，防水深度達到 100 米 (330 呎) ，最高測速更可達平均時速400英里或公里。

相關文章︰【Rolex】潛在升值近100倍！5大品牌錶款　兩款勞力士居首

3年表現比較(3款AP及ROLEX):

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此錶用上全新 4132 型機芯，是今年春季發佈的 4131 型機芯的升級版本。最大的特點是突破傳統的 12 小時計時機制，透過機芯中新增的專利裝置，使連續計時長達 24 小時，加上品牌代言人Tom Kristensen早前更九度奪冠，令到手錶熱潮有增無減。

在過去三年中，其他腕錶系列展現出強勁升勢，引起投資者和收藏家高度關注，Audemars Piguet的Royal Oak系列表現出色，展現出強大的增長潛力。Royal Oak Double Balance Wheel以其獨特的設計和技術特點而脫穎而出，價格飆升到206,578歐元，增長了214％！同樣，Royal Oak Jumbo和Royal Oak Chronograph Frosted也分別實現201％增長。

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反觀Rolex則在過去三個月中表現較為出色。Rolex Oyster Perpetual 36 116000價格為7,310歐元，增長了39％，在短時間內實現了令人印象深刻的回報。而Tudor Oysterdate Big Block 79160和A. Lange & Söhne 1815 Chronograph 401.031也分別實現了37％和34％的市場價格增長，潛力表現十分可觀。

【Rolex】二手地攤$15買走「勞力士」　轉手勁賺500倍！

吉林男將勞力士Day-Date快遞到廣州　37萬黑冰糖不翼而飛有冇得賠番？

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