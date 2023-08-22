【理財加油站】借錢出去要預咗收唔返　5名理財KOL分享教訓

你是否曾經借錢給親戚朋友而未收回？你是否在聽從別人投資意見後虧錢？你是否因為債務過多而直接放棄管理？



回望自己做過的財務決定，有感到後悔很正常，不過並不意味著財務不受影響，應加以重視。根據2023年6月Bankrate的一項調查顯示，大約二分之一的財務後悔者表示，去年對財務後悔的壓力增加。就算是金融專業人士，也難免會犯錯。Bankrate訪問了幾位頗受歡迎的金融KOL，他們講述了自己過去資產管理方式的錯誤，並從中得到教訓。

1. Chloé Daniels: 先還清低利率債務不一定最好

Chloé Daniels是一名金融教育家，也是Clo Bare Money Coach和The Lazy Investor's Course 兩個理財網站的創始人，致力於幫助人們學習如何以懶惰的方式投資和積累財富。

很多人都覺得儘快還清債務是最好的選擇，但對於不同理財習慣人士而言，先還清債務並不一定最好。Daniels表示，她曾經最大的財務錯誤，就是提前還清她的低利率債務，她在兩年内還清了大約40,000美元（約31萬港元）的債務（利率為 3.54％）。她之前覺得沒有債務才是最重要，也看到父母一生的大部分時間裡都在與債務作鬥爭，因此她認為所有債務都是不好的。



但事實並非如此，如果懂得投資，找到一款年化報酬率更高的投資工具，每年減去債務利率，還可以用利息價差來償還本金。因此，對於懂得投資的人，無需急於償還低利率貸款。

2. Carmen Perez：逃避債務會有長期連鎖反應

Perez是管理資金預算應用程式Much的創始人，這是一款幫助人們管理資金的App，她是在兩年内還清了57,000美元（約44萬港元）的債務後，建立了這個應用程式。

Perez表示，她最大的財務遺憾是大學畢業後忽略了自己的債務，沒有有效地管理自己的錢。她表示，如果在這方面可以做得好20%，她在銀行就會有積蓄，她的信用也不會被破壞。

當年，她對債務感到不知所措，一心只想逃避這個問題，選擇過更好的生活，而不花時間思考和學習如何解決，讓債務愈滾愈大，造成財務失衡。她表示，在20多歲時所做的事情很重要，並為長期的連鎖反應奠定了基礎，建議大家積極面對自己的財務問題，加以改善，不要犯下與她一樣的錯誤。

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3. Julien Saunders：買樓前要進行徹底研究

Julien Saunders 是屢獲殊榮的博客和播客 rich & REGULAR 的聯合創始人，也是《Cashing Out, Win The Wealth Game By Walking Away》一書的作者，他還是播客、製片人和視頻系列《桌上的錢》的主持人。

買樓除了首期，還有不少其他開支，包括印花稅、經紀傭金、律師費、管理費按金、水電費按金，如果要申請按揭保險亦要另外支付保費。

Saunders表示，他最大的遺憾是在2007年買樓時沒有了解清楚真正的成本，當時他只有20多歲，剛剛完成研究生學業，他不知道除了房屋貸款之外，還有其他費用，最後發現自己超出預算。最艱難的是，幾個月後，經濟大衰退開始，房屋的價值和微薄的退休儲蓄立即減半。他表示，自己之前太看重「房地產總是升值」之類的説法，而沒有太重視貸款的基本機制及對自己全面財務狀況的影響。



他從中得到教訓：應該對決策進行徹底的財務分析，以確保自己有能力購買，否則，自己的整個財務健康可能會面臨風險。

4.Kevin L. Matthews II：投資股市不應聽從別人意見

Kevin Matthews II 是一位暢銷書作家，也是 BuildingBread 的創始人，這是一家幫助首次投資者充滿信心地進入股市的教育公司。

如果自己是一個金融專業人士，或者身邊有從事證券交易的朋友，肯定聽過不少人前來詢問投資意見，然而，只聽取別人的投資建議就入市，往往要承受更大潛在風險。



Matthews在大學時期，當時正是2009年金融危機，他有一位金融學教授表示，現時購買金融股是最明智的選擇之一，於是他聽從了教授的建議，並幻想著一夜之間將300美元（約2000港元）變成3000美元（約2萬港元）。他表示，不應該只是根據別人的推薦進行投資，建議大家在投資之前，更多地了解研究和評估潛在的風險，而不是試圖尋找熱門的投資理念。

另外，他還説到，他投資的第一隻股票出現了虧損，如果保持耐心，那隻股票今天價值數千美元，他從中學到，面對波動的市況，要保持耐心，不應該急於做決定。

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5.Leandra Peters：借錢時要預計對方不還錢

Leandra Peters 是一位來自聖地亞哥的金融愛好者，她熱衷於金融。她的使命是幫助人們提高個人理財水平、減少債務並投資股市。

相信大家都有聽過，借錢給親戚朋友，多年後也追討不回借出去的錢，Peters也是其中一個追不回錢的人。她説道，最大的財務遺憾就是借錢給合夥人，最後收不回。她説這是一個自己反復出現的錯誤，直到她意識到不應該再借錢給任何人。



她表示，償還從來不是這些借錢人的首要任務，這除了助長他們不良財務習慣之外，還滋生了自己内心的怨恨。現在借錢的方式發生了改變，凡是決定借出去的錢，她不會再期望全數收回，將其視為無私而慷慨的禮物，通過擺脫期望，來保留更多的快樂。

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