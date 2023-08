【理財加油站】借錢出去要預咗收唔返　5名理財KOL分享教訓

你是否曾經借錢給親戚朋友而未收回?你是否在聽從別人投資意見後虧錢?你是否因為債務過多而直接放棄管理?



回望自己做過的財務決定,有感到後悔很正常,不過並不意味著財務不受影響,應加以重視。根據2023年6月Bankrate的一項調查顯示,大約二分之一的財務後悔者表示,去年對財務後悔的壓力增加。就算是金融專業人士,也難免會犯錯。Bankrate訪問了幾位頗受歡迎的金融KOL,他們講述了自己過去資產管理方式的錯誤,並從中得到教訓。

1. Chloé Daniels: 先還清低利率債務不一定最好

Chloé Daniels是一名金融教育家,也是Clo Bare Money Coach和The Lazy Investor's Course 兩個理財網站的創始人,致力於幫助人們學習如何以懶惰的方式投資和積累財富。

很多人都覺得儘快還清債務是最好的選擇,但對於不同理財習慣人士而言,先還清債務並不一定最好。Daniels表示,她曾經最大的財務錯誤,就是提前還清她的低利率債務,她在兩年内還清了大約40,000美元(約31萬港元)的債務(利率為 3.54%)。她之前覺得沒有債務才是最重要,也看到父母一生的大部分時間裡都在與債務作鬥爭,因此她認為所有債務都是不好的。



但事實並非如此,如果懂得投資,找到一款年化報酬率更高的投資工具,每年減去債務利率,還可以用利息價差來償還本金。因此,對於懂得投資的人,無需急於償還低利率貸款。

2. Carmen Perez:逃避債務會有長期連鎖反應

Perez表示,她最大的財務遺憾是大學畢業後忽略了自己的債務,沒有有效地管理自己的錢。她表示,如果在這方面可以做得好20%,她在銀行就會有積蓄,她的信用也不會被破壞。

當年,她對債務感到不知所措,一心只想逃避這個問題,選擇過更好的生活,而不花時間思考和學習如何解決,讓債務愈滾愈大,造成財務失衡。她表示,在20多歲時所做的事情很重要,並為長期的連鎖反應奠定了基礎,建議大家積極面對自己的財務問題,加以改善,不要犯下與她一樣的錯誤。

3. Julien Saunders:買樓前要進行徹底研究

Julien Saunders 是屢獲殊榮的博客和播客 rich & REGULAR 的聯合創始人,也是《Cashing Out, Win The Wealth Game By Walking Away》一書的作者,他還是播客、製片人和視頻系列《桌上的錢》的主持人。