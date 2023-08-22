  • 30°C
香港時間 : 2023822日 (週二) 09:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財加油站】借錢出去要預咗收唔返　5名理財KOL分享教訓

個人增值 08:30 2023/08/22

分享：

分享：

你是否曾經借錢給親戚朋友而未收回？你是否在聽從別人投資意見後虧錢？你是否因為債務過多而直接放棄管理？

回望自己做過的財務決定，有感到後悔很正常，不過並不意味著財務不受影響，應加以重視。根據2023年6月Bankrate的一項調查顯示，大約二分之一的財務後悔者表示，去年對財務後悔的壓力增加。就算是金融專業人士，也難免會犯錯。Bankrate訪問了幾位頗受歡迎的金融KOL，他們講述了自己過去資產管理方式的錯誤，並從中得到教訓。

1. Chloé Daniels: 先還清低利率債務不一定最好

Chloé Daniels是一名金融教育家，也是Clo Bare Money Coach和The Lazy Investor's Course 兩個理財網站的創始人，致力於幫助人們學習如何以懶惰的方式投資和積累財富。

很多人都覺得儘快還清債務是最好的選擇，但對於不同理財習慣人士而言，先還清債務並不一定最好。Daniels表示，她曾經最大的財務錯誤，就是提前還清她的低利率債務，她在兩年内還清了大約40,000美元（約31萬港元）的債務（利率為 3.54％）。她之前覺得沒有債務才是最重要，也看到父母一生的大部分時間裡都在與債務作鬥爭，因此她認為所有債務都是不好的。

但事實並非如此，如果懂得投資，找到一款年化報酬率更高的投資工具，每年減去債務利率，還可以用利息價差來償還本金。因此，對於懂得投資的人，無需急於償還低利率貸款。

2. Carmen Perez：逃避債務會有長期連鎖反應

Perez是管理資金預算應用程式Much的創始人，這是一款幫助人們管理資金的App，她是在兩年内還清了57,000美元（約44萬港元）的債務後，建立了這個應用程式。

Perez表示，她最大的財務遺憾是大學畢業後忽略了自己的債務，沒有有效地管理自己的錢。她表示，如果在這方面可以做得好20%，她在銀行就會有積蓄，她的信用也不會被破壞。

當年，她對債務感到不知所措，一心只想逃避這個問題，選擇過更好的生活，而不花時間思考和學習如何解決，讓債務愈滾愈大，造成財務失衡。她表示，在20多歲時所做的事情很重要，並為長期的連鎖反應奠定了基礎，建議大家積極面對自己的財務問題，加以改善，不要犯下與她一樣的錯誤。

相關文章︰負債累累的KOL、想結婚的月光族：紀錄片揭示常見理財陷阱

3. Julien Saunders：買樓前要進行徹底研究 

Julien Saunders 是屢獲殊榮的博客和播客 rich & REGULAR 的聯合創始人，也是《Cashing Out, Win The Wealth Game By Walking Away》一書的作者，他還是播客、製片人和視頻系列《桌上的錢》的主持人。

買樓除了首期，還有不少其他開支，包括印花稅、經紀傭金、律師費、管理費按金、水電費按金，如果要申請按揭保險亦要另外支付保費。

Saunders表示，他最大的遺憾是在2007年買樓時沒有了解清楚真正的成本，當時他只有20多歲，剛剛完成研究生學業，他不知道除了房屋貸款之外，還有其他費用，最後發現自己超出預算。最艱難的是，幾個月後，經濟大衰退開始，房屋的價值和微薄的退休儲蓄立即減半。他表示，自己之前太看重「房地產總是升值」之類的説法，而沒有太重視貸款的基本機制及對自己全面財務狀況的影響。

他從中得到教訓：應該對決策進行徹底的財務分析，以確保自己有能力購買，否則，自己的整個財務健康可能會面臨風險。

4.Kevin L. Matthews II：投資股市不應聽從別人意見

Kevin Matthews II 是一位暢銷書作家，也是 BuildingBread 的創始人，這是一家幫助首次投資者充滿信心地進入股市的教育公司。

如果自己是一個金融專業人士，或者身邊有從事證券交易的朋友，肯定聽過不少人前來詢問投資意見，然而，只聽取別人的投資建議就入市，往往要承受更大潛在風險。

Matthews在大學時期，當時正是2009年金融危機，他有一位金融學教授表示，現時購買金融股是最明智的選擇之一，於是他聽從了教授的建議，並幻想著一夜之間將300美元（約2000港元）變成3000美元（約2萬港元）。他表示，不應該只是根據別人的推薦進行投資，建議大家在投資之前，更多地了解研究和評估潛在的風險，而不是試圖尋找熱門的投資理念。

另外，他還説到，他投資的第一隻股票出現了虧損，如果保持耐心，那隻股票今天價值數千美元，他從中學到，面對波動的市況，要保持耐心，不應該急於做決定。

投資是零和遊戲？5個投資股票的謬誤 阻礙你累積財富

5.Leandra Peters：借錢時要預計對方不還錢

Leandra Peters 是一位來自聖地亞哥的金融愛好者，她熱衷於金融。她的使命是幫助人們提高個人理財水平、減少債務並投資股市。

相信大家都有聽過，借錢給親戚朋友，多年後也追討不回借出去的錢，Peters也是其中一個追不回錢的人。她説道，最大的財務遺憾就是借錢給合夥人，最後收不回。她説這是一個自己反復出現的錯誤，直到她意識到不應該再借錢給任何人。

她表示，償還從來不是這些借錢人的首要任務，這除了助長他們不良財務習慣之外，還滋生了自己内心的怨恨。現在借錢的方式發生了改變，凡是決定借出去的錢，她不會再期望全數收回，將其視為無私而慷慨的禮物，通過擺脫期望，來保留更多的快樂。

相關文章：

4個令你後悔的財務決策 心態過份樂觀 沒作最壞打算成最大遺憾

【理財加油站】窮人都有這6個壞習慣　如何避免「窮者愈窮」？

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

老夫婦給子孫留下百萬「過世債」? 這4項退休後的「隱形費用」不容忽視
今日
老夫婦給子孫留下百萬「過世債」? 這4項退休後的「隱形費用」不容忽視
【無現金風波】電子支付是為了增加選擇　不是扼殺選擇
2023/08/21
【無現金風波】電子支付是為了增加選擇　不是扼殺選擇
【理財加油站】一個人影響不了股價？這3種人沽貨要注意
2023/08/18
【理財加油站】一個人影響不了股價？這3種人沽貨要注意
高收入不代表可致富　8成有錢人不靠遺產、沒高薪厚職　全靠遵循一個原則
2023/08/17
高收入不代表可致富　8成有錢人不靠遺產、沒高薪厚職　全靠遵循一個原則
【理財加油站】東西用得多就等於免費？「女孩數學」如何把奢侈消費合理化
2023/08/16
【理財加油站】東西用得多就等於免費？「女孩數學」如何把奢侈消費合理化
財富及退休規劃 借貸 退休 年金 財富及資產管理 大學 經濟 股票 儲蓄 KOL

下一篇文章

熱門旅遊地方 ATM提款費用達10%? 3招有用tips助降收費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財個案】49歲失業　擁900萬存款　可以直接退休嗎？
【理財個案】49歲失業　擁900萬存款　可以直接退休嗎？
【理財加油站】投資心態比技巧更重要　該何時感性理性？投資大師的5大關鍵心態
【理財加油站】投資心態比技巧更重要　該何時感性理性？投資大師的5大關鍵心態
【JUPAS放榜】大學畢業起薪$25,250　醫科之外、這科最有「錢途」！比較8間大學畢業生薪酬　
【JUPAS放榜】大學畢業起薪$25,250　醫科之外、這科最有「錢途」！比較8間大學畢業生薪酬　
【Rolex】二手地攤$15買走「勞力士」　轉手勁賺500倍！
【Rolex】二手地攤$15買走「勞力士」　轉手勁賺500倍！
45歲提前退休、環遊世界卻患躁鬱症　感悟「内心平靜才是真快樂」
45歲提前退休、環遊世界卻患躁鬱症　感悟「内心平靜才是真快樂」
【勞力士】加息推動「勞力士衰退」　近一年平均跌價12%（附5大跌價Rolex款）
【勞力士】加息推動「勞力士衰退」　近一年平均跌價12%（附5大跌價Rolex款）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款