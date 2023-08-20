做人要懂得「逆社會時鐘」　雷軍︰40歲才明白要「與自己和解」　不建議給年輕人太多建議

年輕人應該以怎樣的心態對待學習和生活？在成長的過程中，難免有很多思考及決定，應該聽從長輩的建議嗎？《人物》雜誌社用今年網上的熱門話題，和小米 （01810） 創辦人雷軍討論了大家關心的問題，當中包括不少當代年輕人對待生活、職場的態度及做法。



熱門話題1：成功要先敢去「想」

賽博許願是指年輕人通過圖片、小視頻等方式，在網絡上許願，希望自己終有一日可以達成目標。雷軍表示，他覺得樹立目標非常重要，只有敢想才能敢做，如果連想都不敢，肯定不會成功。



熱門話題2：「逆社會時鐘」

逆社會時鐘是指沒有在規定的年齡做大家都認為應該做的事情，而是相反，做一些與所處年齡段不太一致的事情。雷軍對此表示，在原則上，他認同在對的年紀做對的事情，但偶爾也會有些例外。他用自己做例子，他在讀書的時候就開公司，現在50多歲，他正在學賽車，確實有些「逆社會時鐘」，但他認為年齡不是最重要，心態和體能更重要。



熱門話題3：「與自己和解」

當被問到順勢而為和堅持夢想，不矛盾嗎？雷軍説道，他到40歲才明白，努力不是萬能的，千萬不要鑽牛角尖，和自己和解，順勢而為，反而夢想更容易實現。



熱門話題4：「選擇軌道還是奔向曠野？」

針對年輕人應該循規蹈矩還是自我創新，雷軍被問到是否能基於年輕人一些建議，他説道，建議不要給年輕人太多建議，相信他們就好，不要規定讓年輕人只能做什麽，或者只能怎麽做，每個人的人生都有無限的可能。



熱門話題5：「work life balance」

當雷軍被問道，「work life balance」這個詞是否與他沒有什麽關係，他認為不會，並用一個例子來佐證。他説道，由於工作的需要，周末有時都需要去拍攝，對他來説，這個既是工作也是生活。他稱自己多年來，他養成了一種「超能力」，就是可以把工作的需要變成愛好，這樣問題就得以解決。



熱門話題6：「畢業後到大公司工作？」

雷軍被問道，假設他今年畢業，會去到大公司嗎？他説道，當年他畢業後，進入一間只有5至6個人的公司，他覺得進入一個好的小公司，和這個小公司共同成長和進步，也是一種不錯的經歷。

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熱門話題7：「反精神内耗」「鬆弛感」

雷軍回答道，他每天都在忙一些有趣的事情，其實，眼裡有光的人不會有精神内耗。



熱門話題8：「Gap」

他認為，偶爾Gap一下，放鬆一下，可能有走得更遠。

以上截取了部分雷軍預告片中關於年輕人成長的問題，從中可以得到不少啓示，在成長的過程中，很多長輩經常會提出一些建議，因為他們年紀較大，有更多的社會閲歷，希望用自己的經驗幫助年輕人少走彎路，這原則上並沒有錯。但隨著時代發展，很多事物都在改變，從前的一些觀念可能未必適合現在，年輕人可以適當衡量，不用全然聽從。另外，在工作生活中，年輕人應該學會與自己和解、和工作和解，將需要完成的事情看作一種興趣，保持良好的心態，才能更得心應手。

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