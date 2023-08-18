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【強積金教學】網上DIY強積金帳戶　早整合早享受

博客 08:00 2023/08/18

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不少香港人忙於工作，努力賺錢，沒有時間管理強積金個人帳戶是常見的事情。此外，打工仔總有機會轉換工作，而每次轉工都可能會增加強積金帳戶數目，最終令人覺得難以管理。

筆者想分享一個故事，是關於一位曾在過去15年轉換多份工作的客戶。在深入了解後，我驚訝地發現他擁有6個不同的強積金帳戶，這些帳戶的價值從數千元到數萬元不等。該客戶會定期收到不同強積金受託人的信函，由於數量眾多，要逐一拆閱，令他感到既麻煩又疲憊，因此，他未有認真閱讀這些信件，亦從未仔細檢視自己所投資的基金，而基金的每年平均回報是賺還是虧也不知曉，更遑論檢視投資狀況了。

正所謂，「你不理財、財不理你」。最後，筆者協助了客戶，幫他整合了多個強積金帳戶。客戶既驚又喜︰驚的是，想不到零碎的強積金帳戶，原來整合起來竟然是一筆數十萬元的資產；而喜的，就是日後不用再為收到一堆堆強積金受託人的信件而煩惱，只需集中管理已整合的帳戶，既簡單又輕鬆。

其實，只要大家善用積金局資源工具，就可以輕輕鬆鬆查詢自己的強積金帳戶。筆者有以下兩個建議︰

1. 使用個人帳戶電子查詢
建議一︰善用積金局的「個人帳戶電子查詢」（MPFA ePA）服務 --- 只要於積金局ePA網站或流動應用程式申請成為MPFA ePA服務用戶便可。計劃成員在完成申請後，透過以下其中一個方法確認身份，便可以保障計劃成員的個人資料︰

  • 於網上遞交申請時，提供身份證及最近三個月內發出的住址證明文件副本以供核實身份，以便啟動服務；或
  • 攜同香港身份證親臨積金局辦事處辦理確認手續及即時啟動服務。

申請ePA服務只是一次性的手續，一經成功申請便可透過ePA服務隨時查詢個人帳戶紀錄。

2. 填妥個人帳戶資料查詢表格
建議二︰下載積金局的「個人帳戶資料查詢表格」 ---  填妥表格後連同身份證明文件副本寄回或傳真至積金局，或親身到積金局辦理。大家可以在積金局個人帳戶網頁下載表格。

有一點要留意，積金局只能提供你擁有的個人帳戶數目，以及每個個人帳戶所屬的受託人的名稱及聯絡電話。積金局的個人帳戶紀錄冊不包括個人帳戶的詳細資料，例如帳戶號碼、帳戶結餘及供款紀錄等。所以，當你知道自己已在哪些受託人開設了帳戶後，仍需自行聯絡受託人以了解帳戶的詳情。

最後，筆者建議大家必須要選擇合適的受託人以開立強積金個人帳戶，才將其他帳戶的強積金進行轉移。從多角度了解和比較不同受託人的基金收費、種類、基金表現、客戶服務、網頁及手機應用程式方便程度等。除了要查閱受託人的表現報告，亦可以參考積金局的比較平台 。

當然，除了以上DIY方法外，你亦可以找合資格的強積金中介人，代為查詢及整合強積金帳戶。其實填寫文件辦理手續非常簡單，合資格的強積金中介人亦會樂意代勞，協助客戶整合強積金帳戶。提供較全面强積金服務的公司亦可讓你可透過手機應用程式，隨時隨地查詢和轉換基金或投資分配比例等，快捷方便。大家不妨聯絡你們的強積金中介人，早整合、早享受。
 

ET財智Talk
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撰文 : 黃啓聰 萬通保險風險及財富管理分區經理

欄名 : 保險DNA

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