港人平均身家達430萬　比新加坡多4成　排全球第3

財富，代表著金錢和資源的累積，然而，最近的一份報告卻揭示令人擔憂的現象，全球經濟增長放緩，通脹加劇，導致許多人的資產淨值縮水。去年，私人淨財富總額按年下跌2.5%，是自2008年金融海嘯以來的首次下滑，去年全球美元百萬富翁人數減少350萬人至5,940萬人，但香港卻傲然躋身全球三甲，成為亞洲最富裕的地區之一。

據瑞銀與瑞信聯合2023年《全球財富報告》顯示，私人淨財富去年按年下跌2.5%，總額為454.4萬億美元，是自2008年金融海嘯以來的首次下滑。此外，港人的人均財富和財富中位數在全球排名均躋身前三，而內地人均財富則下跌了2.2%。

下面2張圖，分別列出各地財富平均數及中位數排名:

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瑞士人均財富高踞榜首

瑞士人的平均財富在全球排名中位居榜首，達到68.52萬美元（約534萬港元），其次是美國的55.135萬美元（約430萬港元），香港排名第三，約為55.119萬美元（約429.9萬港元）。而亞洲區第二多是新加坡的38.29萬美元，香港較其多出43%。

以財富中位數計，比利時的財富中位數最高，為25萬美元（約195萬港元），澳洲排名第二，為24.7萬美元（約193萬港元），香港則位列第三，為20.2萬美元（約158萬港元）。

香港是唯一地區兩者均列三甲

香港是唯一同時在這兩項數據中均位列前三的地區，而且跌幅都較其他前列地區小。香港去年的平均財富值下跌了0.37%，人均財富減少了1.69萬港元，財富中位數則下跌了約1,014港元。

中國內地方面，去年總家庭財富為84.485萬億美元（約659萬億港元），按年下跌了1.7%；每名成年人的平均財富下降了2.2%，至75,731美元（約59萬港元）。

俄羅斯財富增長最快

去年全球百萬富翁人數為5,940萬人，較去年減少了350萬人。財富損失主要集中在歐洲和北美，總計損失約10.9萬億美元（約85億港元），而亞太地區則損失了約2.1萬億美元（約16.4億港元）。北美地區的損失約為7.2萬億美元，其中美國損失最多，其次是日本和中國。俄羅斯、墨西哥和印度是財富增長最快的國家之一，尤其是受到歐美制裁的俄羅斯，由於盧布走強，當地家庭財富大幅增加，去年增加了56名百萬富翁。

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