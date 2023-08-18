【今日優惠精選】科學園嘉年華免費入場｜沐浴及身體護理產品 買1送1

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 香港科學園：35周年工程嘉年華 限定兩日免費入場

工程及科技學會香港分會（IET HK）從2023年8月19日起，也就是本星期六，一連兩日於香港科學園高錕會議中心，舉辦免費入場的《35周年工程嘉年華》。本次活動以攤位遊戲形式，增強公眾對工程的好奇心及興趣，激發他們探索更多關於創新科技、STEM（科學、科技、工程、數學）及工程專業的知識。

大會設有不同以STEM為主題的益智小游戲，如電流棒闖關、迷你VR體驗、3D游戲等等，嘉年華亦會在不同時段設置面部彩繪、扭氣球等攤位活動，適合小朋友、青少年及家庭。

科學園工程嘉年華

日期：2023年8月19日-8月20日

時間：上午11時正至下午5時、上午9時30分至下午5時

地址：香港科學園高錕會議中心

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2.Yves Rocher：沐浴及身體護理產品 買1送1

即日起至2023年8月23日，Yves Rocher推出精選 BIG SALE 優惠：

- 6折購買各款面部護理產品、部分指定頭髮護理產品

- 75折購買各款全新升級配方頭髮護理產品

- 買1送1：全線沐浴及身體護理、香水產品同部分精選面部護理產品

- 單次購物淨額滿2,000元送YVES ROCHER 環保袋一個

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3. HKTVmall：「大手折扣」低至7折

HKTVmall今期「大手折扣」推介，超市、護理美妝、母嬰及家居用品震撼劈價低至7折。日本即食原條八爪魚買3包平均低至73元/包、水仙花牌五香肉丁買4罐平均10.5元/罐、無糖杏仁奶買4支平均25元/支。

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撰文：hket小編

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