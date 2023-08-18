【理財加油站】一個人影響不了股價？這3種人沽貨要注意

「一個人無法影響股價」，這句說話昨日在財經界相當火熱，可謂「震驚___億人」。相信在不少投資者心目中，買股票除了從宏觀及微觀多角度分析之外，有一些重要指標都相當具代表性。其實，以下3類投資者對上市公司的業務前景可謂瞭若指掌，若果遇到他們這3種投資者沽貨，小股東就要打醒12分精神留意，因為很可能對股價帶來一定影響力。

1. 公司管理層

無論市況好壞，公司管理層不時都會減持套現，這不一定代表他們看淡後市，有可能是個人的資金調配。最近例子就有領展 （00823） 行政總裁王國龍上周突然減持，觸發該股急跌。他認為在高息環境下，所有「收租股」都要受壓，又強調「一個人無法影響股價」，解釋「私人理財跟公司無關」，只是視乎自己需要去平衡投資組合，減持並非對公司缺乏信心。但無論如何，從數據來看，領展股價插穿40元大關，是在披露他減持之後發生的。當然，環球的房託股，近期都一直備受沽壓，也是事實。

除此之外，「股王」騰訊 （00700） 總裁劉熾平和主席馬化騰，近年亦先後多次沽貨。例如在2020年1月，先有劉熾平沽貨套現1.92億元，其後馬化騰於1月14日至17日，連續4天減持騰訊500萬股，累計套現19.96億元。在馬化騰減持首天（1月14日），當時騰訊股價一度高見413元；在他完成整個減持動作後，騰訊跌穿400元。

2. 大股東／主要股東

根據過往歷史顯示，公司的大股東和主要股東減持也會對股價造成不少影響。昔日的「藍籌股王」、服裝品牌ESPRIT母公司思捷 （00330） ，經歷大股東邢李㷧先後20次減持股份，加上受到2008年金融海嘯衝擊，最後於2021年沒落至需破產重組。最輝煌的時候，思捷股價一度高見133元，市值逾1700億元，但至昨天（8月17日）收市，思捷市值僅餘12億元。

此外，阿里巴巴 （09988） 今年4月亦遭大股東軟銀（Softbank）減持，涉及股份當時市值約72億美元（約561.6億港元），拖累阿里港股及阿里美股（美：BABA）均跌逾半成。其後軟銀解釋，對阿里交易呈保守態度，為應對未來不確定的大環境，偏向增加現金以穩定財政。

3. 知名股東

知名股東不一定要有高持股比例，只要股東具有名氣、於市場具有影響力，其交易行動亦會對相關股份影響。例如「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投巴郡在2022年8月24日首度減持比亞迪 （01211） ，沽出133.8萬股、套現3.7億元，拖累比亞迪股價其後急挫。巴郡近月「短炒」台積電，也對台積電的短線股價帶來衝擊。

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