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「簡單是最高級的複雜」過來人分享︰退休後很多東西都是多餘

個人增值 21:45 2023/08/19

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相信打工仔們都幻想過自己的退休生活，希望有更多時間陪伴家人、去環遊世界、和朋友休閒聚會等等，對自由且沒有約束的生活充滿遐想。但現實與理想往往有一定差距，只有親身經歷過的人才會明白。正如藝術家達文西所説，「簡單是最高級的複雜」，往往簡單的退休生活更令人感到舒適愉悅，而沒有理想中那樣豐富奢侈。

45歲財務自由並提前退休的田臨斌，在事業巔峰期選擇退休，享受退休人生。離開職場後，他找到對寫作的熱情，在著作《45歲退休，你準備好了？》一書中，他講述了自己退休後的生活及心態變化，並發現，退休之後很多東西都是多餘的，生活可以變得更簡單健康。

食︰更多在家煮飯
他寫道，他從前上班時，幾乎都是外出就餐，雖然老婆偶爾會在家附近的小超市買菜，但就連她都對菜價説不清楚，自己更是一竅不通。退休後，在家煮飯的次數大幅增加，兩人經常一起去小超市買菜，一段時間後發現其實可以去更便宜的市場，選擇更多而且價格便宜不少，買了一年後才發現傳統市場更好，蔬菜新鮮又多樣。

這種漸進式的調整，不但更省錢，更重要的是飲食習慣也因此有了相當大的改變。以前無肉不歡，而且喜歡各種加工過的食物，而現在自己煮飯，夫妻兩人都不是喜歡下厨的人，平日都是以簡單為主。習慣之後，對餐廳的大魚大肉的興趣減低不少，飲食也更健康。

衣︰更少添購新衣
在穿衣方面也有不少改變，過去買衣服大多是工作需要，也很少考慮費用，需要就會購買。退休之後，沒有了工作的必要需求，只要願意，幾年都可以不更換衣櫃内的衣服。他表示，退休之後他雖然都有買新衣物，但買不多，還捐出不少舊衣物。

在購物這方面，女性的購物欲往往比男性更强，他也表示，其實變化最大的事老婆，以前她看到商品陳列櫥窗都會被吸引過去，現在經常視而不見。

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行︰愛上踩單車
他在書中寫道，夫妻兩人多年來出門都習慣開車，不過多年來都是用公司的車，打算退休後買屬於自己的車。當時由於夫妻兩人都各有自己的日常安排，所以一次過買了兩部車，送給自己一部跑車，當作是退休禮物。僅在一年後，他就決定將跑車賣了，因為用得太少了。

當時他決定買車，是因為自己非常沉迷打高爾夫，但後來發現，不需要去社交之後，這種運動也不是一定要進行，還有很多其他類型運動可以嘗試。於是買車唯一的用途變得可有可無，自然這部車也不再重要。他表示，在做這個決定之前也是不捨得，但在賣出之後，心情出奇好，不需要依賴外物的感覺一身輕。

再到後來，夫妻兩人用一部車都覺得太多，因為愛上踩單車，好玩方便又環保，一開始只用它健身，漸漸擴展成日常交通工具。方圓10公里內大都用單車，他還在單車上裝了里程計算器，計算平均1年可跑將近2,000公里，而汽車平均1年也不過3,000公里、4,000公里，汽車成了可用可不用的工具。

住︰化繁為簡 不追求齊全配套
在住的方面，也逐漸不再講究。在剛剛退休時，對住房的環境及配套還是有很多要求，包括各種大小電器、成套家具、健身房、附設超市等等。因為他覺得，提前退休的意義就是享受生活，而不是降低生活質量。不過在住了不久之後，發現很多東西都是多餘的，不但花錢，而且需要維修保養，又需要大量時間和精力。

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欄名 : 退休理財

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