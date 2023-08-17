40歲單身孝子月入8萬　父母退休尋5厘回報投資　賣出居屋後該買樓／租樓？

到了40歲，為自己打算之餘，同時面對供養父母的壓力，個案主角一家人總共有一筆數百萬的資產，包括現金、股票、物業等等。作為子女，希望可以讓父母有好一點的居所，但對於投資和買新樓未有明確想法，雖然計劃投資收息有5%回報，但股市上的風險取態又不敢過份激進，到底應如何部署？看看龔成是如何回應︰

讀者:



本人, 年齡40, 單身, 公營機構長工



月薪: 8萬(已到職位頂,唔會有升職),日後人工每年跟機構百分比加



每月開支: 家用及個人使費: 2.5萬; 供樓: 2.1萬; 管理費+差餉: 約3-4千; 儲蓄保險: 1.2萬; 剩返儲起for年尾交稅同扣稅年金保費



物業: 康城區兩房自住, 2015年約700萬一手買, 現值約850萬, 剩餘按揭460萬, 年半前轉按過, 仲要供多28.5年



資產: 現金40萬, 港股60萬(帳面跌兩成), 美股10萬(帳面打個和) (兩者科技類和收息類都有); 扣稅年金供埋今年, 2029年可以拎返30幾萬; 儲蓄保險(主要包含美股和港股基金)仲要供多18年(每月保費第日可以傾供少D), 現值15萬



[父母]60幾歲已退休，合共現金40萬, 港股50萬(帳面跌一成, 全部收息類藍籌), 銀債+綠債+ I-bond合共10幾萬, 24-25年到期

父母原居東九龍高樓齡已供滿居屋, 最近有感居所環境太殘舊及惡劣, 已賣出, 即將收到總樓價450萬現金



父母想搬往TKO康城區半新樓兩房(約800-900萬)或天晉兩房(約1000萬), 但本人收入連一家三口資產應未能負擔第二層達800或以上樓價的物業, 因此父母打算利用450萬現金購入收息類資產, 租住該區單位, 租金預算每月$18000-$20000



問題:



1) 因這筆錢是父母畢生財富, 想請教有哪些穩健投資, 而又每年有5%或以上利息?



2) 假設我要買入第二層物業, 以我收入及一家三口資產, 最高可負擔樓價多少? 而政府最近放寬按揭成數, 如把我的物業加按套現再加上本身現金買第二層, 會否反而更好? (因第二物業壓力測試有更高要求)



3) 但在考慮 2)的時候, 感到自己已年過40, 在這種年齡不宜增加負債, 而應增加現金流, 另外唔想父母年紀大要可能隔幾年搬一次屋咁辛苦. 因此如父母搬入我的物業, 自己利用該450萬產生利息, 租一房居住反而更節省開支, 若干年後父母百年歸老才搬回自己物業居住, 這方案會否更好?(註:不會考慮一家三口同住本人物業,因只有一個洗手間,一家人雜物亦太多,亦會犧牲私人空間和人均居住面積)



4) 請問有沒有其他更好的方案?



本人大前題是滿足父母晚年居住有會所新樓的願望, 希望賜教良方, 不勝感激。



龔成︰

投資建議:

1) 作為退休人士，你父母可以將這$450萬(連同本身資產)，分成5部分。



第一部分投資收息股

可以建立一個收息股的組合，目標是5%以上股息率的收息股，例如港燈 （02638） 、深高速 （00548） 、香港電訊 （06823） 、工行 （01398） 、置富 （00778） 、陽光 （00435） 、高息基金 （03110） 都可以，你可以了解下，並從中選股。另外，有些更有超過8%的高息股，但股價就略有風險，你可以小注考慮，例如佐丹奴國際 （00709） 、中石化 （00386） 、偉易達 （00303） 等（記住，股價略波動，不能太過大注）。

（你可睇下《50穩健收息股》當中仲有好多）。



你平衡的投資這些股，除了可以得到穩健的收息收，同時可有效的分散風險。



第二，投資債券 你可以選擇A評級的債券，年期較長都可以，但利息卻不高。你可以到銀行問問。



第三，投資年金 你可以睇睇，這是適合你們的產品，零風險，可以有穩定回報。



第四，你亦可投資銀行低風險類的產品， 你可自行到銀行了解下，總之是「低風險，持續現金流」的。



第五，持有現金以備不時之需。同時，若投資市場大跌，你也可以考慮買到更多的收息股，因股息率會進一步上升。



他們可以將現有資金，平衡地分配在上述的項目上，對你來說是最好平衡風險，同時有穩定的現金流。(雖然部份項目息率無咁高，但現時收息股息率唔低，而且考慮到平衡性，以上會係較穏當方法。



其實以你年紀，投資增值的重心應該放係累積資產(即係增值，唔係創造現金流)。到你累積到一定金額，才慢慢轉成收息資產，創造被動現金流支持退休生活。

物業建議:

至於物業部份，其實你已經有按揭係身，再加上唔係自住，所以你就算加上公母架450萬現金，都未必足以應付測試要求。(當然，具體你要問翻銀行，會係最準，我都是用3%去粗略估算。)

選股建議:

4) 先講你本人部份，以我理解你係每月都無額外資金，去進行財富增值，咁其實唔太理想。建議你審視一次所有開支，有無邊D可以唔要，努力令自己可以每月有一定閒錢去買優質股。



你可以投資「平穏增長股」和「潛力股」。



如果你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2-3成好了，甚至先集中係平穏增長股類。



若你有一定投資知識﹐潛力股比重可以相應調高，佔組合約3-5成，視乎你投資知識多寡和了解這些股票程度而定。

另外，「保險」主要係用來防守，買足夠保障就可以。儲蓄成份架保險，唔係唔可以買。如果你個人風險承受能力好低，或者完全無投資能力，這類保險都有持有價值。

投資優質資產 創造收息組合

但始終係財富增值角度，佢幫助好有限，一般我都就唔建議太多。做財富增值，應集中投資在優質資產(如優質股、物業等)，效果才會理想。



至於你父母部份，我相信以他們現有資產(不計450萬)，應該都不足以支援他們退休生活。



因此，我建議佢地用我上面(1)所建議方法，去創造一個收息組合。同時，去組一個他們能力範圍內覺得舒服，扣除租金後，資金又足夠他們生活的單位，咁會較好。



又或者，選擇遠少少架地區(可能細少少、同係舊樓)，找一些價格較平宜架單位去購入。再用餘下資金創造收息組合，都係可以。



當然，咁佢地要承受租金波動風險，同埋可能要成日搬屋架煩惱，而且不是他們所願。但考慮到雙方財力和而有狀況，這個會是一個較折衷架方法。

【本文獲作者龔成授權轉載】



＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App