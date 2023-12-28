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8成有錢人不靠遺產、沒高薪厚職　全靠遵循一個原則

個人增值 08:00 2023/12/28

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8成有錢人不靠遺產、沒高薪厚職　全靠遵循一個原則

不少人以為富人是有著高收入才會成功，但一項研究顯示，大多數的百萬富翁並沒有高薪工作。據個人理財專家Dave Ramsey的研究，93%的人表示，僅通過辛勤工作創造財富。教師薪資中位數僅為6.1萬美元，卻成為了最能變成百萬富翁的第3大職業。

留意這是來自美國的調查，所以百萬富翁先指100萬美元（約780萬港元）資產。雖然美國不同職業的收入與香港有分別，但下文提到的致富原則，卻通用於任何地方的人。

教師比律師更可能成為百萬富翁
Dave Ramsey引述研究報告《全國百萬富翁研究》顯示，許多教師在儲蓄和投資帳戶中持有數百萬美元。根據調查，教師在最可能成為百萬富翁的職業排行榜上位居第三，僅次於工程師和會計師。商業專業人士和律師分別排在第四和第五位。

成為百萬富翁 不主因高薪工作

為什麼教師能夠達到這樣的成就，而醫生卻未能進入前五呢？原因在於高收入並不總能帶來財富。Dave Ramsey的研究結果顯示，百萬富翁們的成功來自於辛勤工作，而非高薪工作。調查顯示，93%的百萬富翁表示，他們僅僅通過辛勤工作創造財富，而不是依靠高薪工作。事實上，只有15%的人擔任高級管理職位，3分之1的百萬富翁年均收入從來未達到10萬美元水平。

全靠遵循一個原則 

高收入並不總能帶來財富。這份調查結果來自於對1萬名百萬富翁的調查，其中79%的人沒有繼承遺產，80%的人投資美國退休計劃，可見有不少人都是白手興家及懂得為退休打算。

Dave Ramsey亦指出，富翁的共同之處在於長期投資的堅持，他們大部份是「有條不紊」的購物人士，85%的受訪者使用購物檢查清單，近三分之一（28%）十分堅持要按購物清單花錢，57%的人亦會堅持要按預算進行購買。Dave Ramsey形容他們是有系統的人，只會遵循一套原則，不能隨心所欲地制定自己的規則。他舉例說：「當你是一名律師，你站在法官面前時，就必須遵循確切的程序。」

百萬富翁不一定是最精英

穩扎穩打，累積財富才是關鍵，調查顯示，百萬富翁並不從事最高薪的工作，但普遍的都受教育程度較高，88%的人大學畢業，不過很少有人就讀於精英學校（僅8%）。根據研究，52%的人獲得了碩士學位，可能是更多教師比律師更能累積財富的原因之一。

Dave Ramsey直言「換句話說，人們無法通過賺錢來擺脫愚蠢。」這意味著僅靠高收入並不能達到財富積累的目標。他指出，「事實證明，數學對我們所有人都有效，尤其是當一個人能明白收入，是能夠最強大的財富創造工具時。」百萬富翁們的成功秘訣在於長期投資和堅持不懈。

責任編輯︰廖毅然

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