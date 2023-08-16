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内房爆雷對中國經濟有何影響？ 專家：未現系統性風險 需要耐心和時間

外匯、商品、債券 18:38 2023/08/16

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投資基金公會今日召開座談會，提到近日內房的債務問題、與中國經濟發展面臨的挑戰。景順投資管理有限公司董事總經理、亞太區固定收益主管黃嘉誠表示，内房債務問題一直都存在，並非最近才出現，他認為内房並沒有出現系統性風險，銀行流動性也較穩健。雖然房地產在短期内難以回歸快速增長，但對中國經濟仍然非常重要。他預期，未來内房企業仍然會在國内市場發債，内房債將回歸底價，並穩健發展的共同利益。

富達國際固定收益基金經理劉鴻基認為，中央强調「房住不炒」，房地產的需求不應該與投資挂鈎，而更應該與消費者生活需求相關聯，隨著中產階層的擴大及需求增加，將帶動房地產市場恢復，大家需要給予更多的耐心和時間。他補充指，在當前經濟環境下，考慮到防守性和收入，投資者短期債券，也就是兩年至三年期的債券比投資長期債有更好的回報，然而房地產板塊爆雷，固然也會對短期債券產生一定影響。

加息漸見頂  適合投資什麽債券？
美國加息接近尾聲，債券回報漸趨吸引，考慮到通脹的不穩定性，劉鴻基表示，在資產配置方面，主要應防止波動性影響資產價格，建議考慮防止波動性衍生工具及浮動利率債券；另外，由於加息接近頂部，建議慢慢考慮買入年期較長的債券。

東亞聯豐定息投資部首席投資總監曾倩雯表示，看好投資級別債券，包括亞洲美元債券、東南亞國家長年期政府債券及韓國金融公司債券等，部分回報更達到6厘。

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