【高息產品】5厘以上投資大集合　高過銀債　被動收入靠自己

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内房爆雷對中國經濟有何影響？ 專家：未現系統性風險 需要耐心和時間
最新一批銀色債券分配結果出爐，認購22手或以下的投資者「全中」，約9萬份申請可獲派23手。是次銀債獲逾710億元認購金額，實際發行額為550億元，意味有逾160億元解凍資金。
大批銀債解凍資金湧入市場，各位投資者找到停泊之處了嗎？比起銀債5厘更高回報的投資產品，目前市場有甚麼選擇？本網整合了相關資料，包括定期存款、收息股、ETF、基金、美國國債任你揀！詳情即看︰
1. 定期存款
銀債和定存的風險同樣不高，適合保守的向隅客，近日港元定期存款衝上5厘高息，詳情請看此：【銀色債券2023】百萬元退款有咩出路？帶你搵5厘高息定存（新增創興銀行5厘）
2. 高息股
港股又再出現「特價時段」，近日多番跌穿18,000點水平。不少藍籌股股價回調，推高股息率。以下列出10隻股息率5厘以上的股份，包括電訊股、REITs（房地產信托）、公用股等等。
|股份
|股息率
|除淨日
|派息日
|中國電信 （00728）
|5.77%
|8月23日
|9月28日
|置富 （00778）
|8.41%
|8月23日
|9月22日
|煤氣 （00003）
|5.96%
|8月28日
|9月8日
|電能實業 （00006）
|7.20%
|8月31日
|9月12日
|中國移動 （00941）
|6.87%
|9月1日
|9月25日
|中電 （00002）
|5.27%
|9月4日
|9月15日
|中國聯通 （00762）
|5.59%
|9月4日
|9月25日
|長和 （00001）
|7.11%
|9月4日
|9月14日
|長實 （01113）
|5.37%
|9月4日
|9月14日
|中海油 （00883）
|10.50%
|9月7日
|10月18日
|註：數據截至8月18日收市價
【更多高息股消息：【高息股2023】佐丹奴10厘息｜中移動派息增1成（附5厘高息股一覽）】
3. 高息ETF
如果不想買個股，具分散風險特點的ETF（交易所買賣基金）就幫到你。香港市場也有不少高息ETF，以下為大家介紹5隻5厘以上的選擇：
|ETF
|股息率
|今年以來表現
|三星亞太高息房地產信託（新西蘭除外）ETF （03187）
|5.33%
|-6.27%
|中國平安CSI香港高息股ETF （03070）
|6.21%
|+6.06%
|Global X 恒生高股息率 ETF （03110）
|8.49%
|-3.81%
|富邦恒生滬深港(特選企業)高股息率指數ETF （03190）
|9.36%
|+8.78%
|PREMIA 中國房地產美元債 ETF （03001）
|16.07%
|-43.78%
|註：數據截至8月18日收市價
【更多高息ETF消息：【高息ETF】港股10隻高息ETF 8厘股息、今年升1成 除咗盈富仲有呢啲選擇】
4. 高息基金
除了ETF，基金是另一種分散投資於債券、股票及貨幣市場工具等不同資產類別的產品。以下為大家介紹5隻5厘以上，賺息又賺價的選擇：
|基金
|股息率
|今年以來表現
|富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息)
|9.942%
|+10.78%
|霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金 (美元) G類別 每月收益
|9.840%
|+6.88%
|安盛環球基金 - 美國高收益債券 (美元) A 每月派息
|9.578%
|+6.49%
|霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (英鎊對冲) G類別 每月收益
|9.288%
|+11.47%
|霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (美元) G類別 每月收益
|8.998%
|+6.45%
|資料來源：FSMOne平台
數據最後更新日期：8月17日
5. 美國國債
美國7月零售數據激增，美國國債孳息率飆升，短期回報全線高於5厘。因應美國是全球最大的經濟體，倒閉破產機會甚低，故美國國債一般被認定是「全球最安全」、「絕不違約」的國家債券，有興趣的投資者可留意。
|年期
|孳息率
|1個月期
|5.389%
|2個月期
|5.414%
|3個月期
|5.485%
|4個月期
|5.470%
|6個月期
|5.542%
|1年期
|5.399%
|註：截至8月17日上午
【更多美國國債消息：【高息產品】穩袋5厘回報、比定存高息 想買美國國債？一文認清3大方法】
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欄名 : 理財學堂