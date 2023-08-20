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【高息產品】5厘以上投資大集合　高過銀債　被動收入靠自己

外匯、商品、債券 12:30 2023/08/20

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最新一批銀色債券分配結果出爐，認購22手或以下的投資者「全中」，約9萬份申請可獲派23手。是次銀債獲逾710億元認購金額，實際發行額為550億元，意味有逾160億元解凍資金。

大批銀債解凍資金湧入市場，各位投資者找到停泊之處了嗎？比起銀債5厘更高回報的投資產品，目前市場有甚麼選擇？本網整合了相關資料，包括定期存款、收息股、ETF、基金、美國國債任你揀！詳情即看︰

1. 定期存款

銀債和定存的風險同樣不高，適合保守的向隅客，近日港元定期存款衝上5厘高息，詳情請看此：【銀色債券2023】百萬元退款有咩出路？帶你搵5厘高息定存（新增創興銀行5厘）

2. 高息股

港股又再出現「特價時段」，近日多番跌穿18,000點水平。不少藍籌股股價回調，推高股息率。以下列出10隻股息率5厘以上的股份，包括電訊股、REITs（房地產信托）、公用股等等。

股份股息率除淨日派息日
中國電信 （00728） 5.77%8月23日9月28日
置富 （00778） 8.41%8月23日9月22日
煤氣 （00003） 5.96%8月28日9月8日
電能實業 （00006） 7.20%8月31日9月12日
中國移動 （00941） 6.87%9月1日9月25日
中電 （00002） 5.27%9月4日9月15日
中國聯通 （00762） 5.59%9月4日9月25日
長和 （00001） 7.11%9月4日9月14日
長實 （01113） 5.37%9月4日9月14日
 中海油 （00883） 10.50%9月7日10月18日
註：數據截至8月18日收市價

更多高息股消息：【高息股2023】佐丹奴10厘息｜中移動派息增1成（附5厘高息股一覽）

3. 高息ETF

如果不想買個股，具分散風險特點的ETF（交易所買賣基金）就幫到你。香港市場也有不少高息ETF，以下為大家介紹5隻5厘以上的選擇：

ETF股息率今年以來表現
三星亞太高息房地產信託（新西蘭除外）ETF  （03187） 5.33%-6.27%
中國平安CSI香港高息股ETF  （03070） 6.21%+6.06%
Global X 恒生高股息率 ETF  （03110） 8.49%-3.81%
富邦恒生滬深港(特選企業)高股息率指數ETF  （03190） 9.36%+8.78%
PREMIA 中國房地產美元債 ETF  （03001） 16.07%-43.78%
註：數據截至8月18日收市價

更多高息ETF消息：【高息ETF】港股10隻高息ETF　8厘股息、今年升1成　除咗盈富仲有呢啲選擇

4. 高息基金

除了ETF，基金是另一種分散投資於債券、股票及貨幣市場工具等不同資產類別的產品。以下為大家介紹5隻5厘以上，賺息又賺價的選擇：

基金股息率今年以來表現
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息)9.942%+10.78%
霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金 (美元) G類別 每月收益9.840%+6.88%
安盛環球基金 - 美國高收益債券 (美元) A 每月派息9.578%+6.49%
霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (英鎊對冲) G類別 每月收益9.288%+11.47%
霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (美元) G類別 每月收益8.998%+6.45%
資料來源：FSMOne平台
數據最後更新日期：8月17日

5. 美國國債

美國7月零售數據激增，美國國債孳息率飆升，短期回報全線高於5厘。因應美國是全球最大的經濟體，倒閉破產機會甚低，故美國國債一般被認定是「全球最安全」、「絕不違約」的國家債券，有興趣的投資者可留意。

年期孳息率
1個月期5.389%
2個月期5.414%
3個月期5.485%
4個月期5.470%
6個月期5.542%
1年期5.399%
註：截至8月17日上午

更多美國國債消息：【高息產品】穩袋5厘回報、比定存高息 想買美國國債？一文認清3大方法

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